Las hipérboles del PP en plena batalla para frenar la fuga de votos a Vox

El estilo de Pablo Casado, de 37 años, no es el de Mariano Rajoy, que dejó La Moncloa con 63. El nuevo líder del PP habla en público mucho más que su antecesor, da más entrevistas y responde casi siempre cuando un periodista le pregunta. Un sector del partido habla de “sobreexposición”. El inesperado éxito de Vox ha elevado, además, el tono de esas intervenciones. El partido de extrema derecha acapara el debate: todos los demás hablan de ellos. Y en el empeño de frenar la fuga de votos a la formación de extrema derecha, el PP, que vive en una permanente campaña electoral, se ha enganchado a la hipérbole.

1. Ley de violencia de género... del PP. “Hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género, en 2004. Luego se aprobó unos meses después, pero la redactamos nosotros”, declaró Pablo Casado el lunes en TVE. La ley se aprobó en 2004 por unanimidad, y fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, José María Aznar criticaba las “leyes genéricas”. El PP actual también critica lo que llama “colectivización”. “No hay que tratar de políticas de mujeres”, afirma Casado. “Es compatible una defensa sin fisuras de la lucha contra esta lacra social sin necesidad de criminalizar al hombre o victimizar a la mujer por serlo”.

2. Aborto “para conciliar”. La dirección del PP aseguró que Casado no iba a hablar del aborto ni de Franco, porque considera ambos temas “trampas de la izquierda”, pero si lo son, no deja de caer en ellas. Cada vez que algún medio le pregunta por el aborto, ofrece respuestas que provocan una oleada de críticas. El presidente del PP asegura que le gustaría volver a la ley de 1985 (de supuestos). La normativa de 2010, de plazos, no ha supuesto un aumento de los abortos. Se ha pasado de una tasa de 11,78 abortos por cada 1.000 mujeres a una de 10,51. El vicesecretario de organización, Javier Maroto, declaró: “El supuesto de aborto más habitual es el que sucede en el tercer hijo. Se está utilizando como una herramienta de conciliación”. El Ministerio de Sanidad, con datos de 2017, muestra que el 45,8% de las mujeres que abortaron no tenían ningún hijo. El 20,15%, dos. Casado argumenta que la ley de 1985 tenía más consenso. Alianza Popular votó en contra y recurrió al Constitucional.

3. El PSOE prohíbe los toros, la pesca y la caza. “Los gustos de sus ministros han acabado siendo ley. Si a una ministra no le gusta la caza, prohíbase; si no le gustan los toros, prohíbanse, si no le gusta la pesca, los motores de diésel, prohíbanse. Recuerdan a Maduro y a Chávez”, dijo Casado. A día de hoy, se puede cazar, pescar e ir a los toros. En cuanto al diésel, el Gobierno anunció que prohibiría su venta en 2040.

4. “Hay elecciones porque les pillamos negociando”. El pasado 15 de febrero, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril después de que los votos de los partidos independentistas, unidos a los del PP y a los de Ciudadanos, tumbaran su plan de Presupuestos. Casado, que lleva meses denunciando supuestos pactos bajo la mesa con los independentistas, desvinculó la decisión de Sánchez de ese voto en contra de los secesionistas. “Hay elecciones porque les hemos pillado negociando”, declaró. “Si hay elecciones es porque llamamos a la gente para manifestarse en Colón”, insistió ayer, refiriéndose a la protesta en la plaza madrileña junto a Vox y Ciudadanos. “Hemos detenido la venta de España”, se felicitó.

5. Sánchez reconoció el derecho de autodeterminación de Cataluña.El manifiesto firmado por los partidos convocantes de la protesta de Colón aseguraba que Sánchez había cedido al aceptar “las 21 exigencias de Torra”. La primera es “reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación”. Preguntados al día siguiente por qué día se había hecho efectivo tal derecho, una portavoz del PP respondió que el manifiesto contenía “gran parte de veracidad”. Ayer, en todo caso, Casado lo volvió a repetir. “En estas elecciones nos jugamos la continuidad histórica de la España constitucional, porque España sería otra cosa. Sería una España en la que el derecho de autodeterminación existiría tal y como desde hace meses se reconoció por parte del presidente del Gobierno y luego se ratificó en la ignominiosa cumbre de Pedralbes”.

6. ETA y Cataluña.“La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA”, declaró Casado, que asegura que en la comunidad hay “kale borroka”. Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas del Terrorismo y hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por la banda en 1995, le ha acusado de “frivolizar” al comparar “cosas que no tienen nada que ver”.

7. Inmigrantes y subsidios. “No es razonable que alguien de origen extranjero tenga más facilidades de acceso a las ayudas sociales o preferencia en la sanidad o en educación”, declaró Maroto en La Razón. Los inmigrantes no tienen privilegios por serlo. Una de las medidas que aprobó el Gobierno ha sido recuperar la sanidad universal después de que el Ejecutivo del PP excluyera a los inmigrantes irregulares. Añadió Maroto que el número de sin papeles se había “cuadruplicado” y que esto había generado “un problema de seguridad y orden público”. La llegada de irregulares se incrementó en un 131% de 2017 a 2018 y no es uno de los principales problemas citados por los españoles. La clase política, sí: es el segundo.