Casado critica a Sánchez por el homenaje a Machado y Azaña: “Ya no le quedan tumbas que visitar”

La dirección del PP había advertido que Pablo Casado no hablaría más de Franco y el aborto, temas que considera "trampas de la izquierda", pero el presidente popular no puede evitarlo. Este martes ha reprochado a Pedro Sánchez su homenaje a Manuel Azaña, Antonio Machado y los exiliados españoles el pasado fin de semana en Francia."Ya no le quedan tumbas que visitar ni brechas que abrir entre españoles", dijo.

Según Casado, Sánchez no viajó a Francia a homenajear al poeta o al presidente de la República, sino a "poner en duda la Transición" y buscar una "coartada" para volver a pactar con los independentistas. El líder del PP ha asegurado este martes en un discurso ante su grupo parlamentario que el presidente del Gobierno "intenta trasladar a la opinión pública que la democracia española no es plena" para, a continuación, debido a un "cierto síndrome de Estocolmo", dar "algo a los nacionalistas, independentistas y comunistas radicales para intentar cerrar un ciclo que ya está exitosamente cerrado y es admirado en todo el mundo". Es decir, según Casado, Sánchez viaja a Francia para criticar la Transición y pacta con los nacionalistas porque cree que desde entonces les debe algo.

Por todo esto, las próximas elecciones, advirtió el líder del PP, no son unas elecciones cualquiera, sino que el país se juega "la continuidad histórica de la España constitucional". Y llegados a este punto, pero subrayando que no pretendía meter "miedo", avisó de los peligros de "experimentar" o "darse una alegría" con el voto y elegir a algunas de las marcas electorales de los de la "sopa de letras", en alusión a Ciudadanos y Vox. "¿El multipartidismo ha dado más estabillidad o prosperidad a los españoles? La respuesta es no. La ley electoral dispersa esos votos Y puede facilitar que quien ha malgobernado España pretenda tener una patente de corso para revalidar los pactos con batasunos, comunistas e independentistas". Tras presentar un escenario apocalíptico de venta de España y miseria económica, Casado comparó los efectos de votar a otros con una mala borrachera.

También lanzó el líder del PP una pulla a Ciudadanos. "A nosotros no nos hace falta salir a pescar en caladeros ajenos. Somos el partido con mayor implantación territorial y mejores perfiles", declaró, después de que la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, les haya cambiado por Albert Rivera.