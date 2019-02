Casado pide no dividir el voto para que haya una alternativa a Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este sábado a los suyos en Granada "que no se relajen, que no pueden pensar que tienen tres opciones cuando van a la urna" y que estén convencidos de que su partido es la única alternativa "a un frente popular". En algo menos de media hora de intervención, Casado ha querido diferenciar su partido de Vox y Ciudadanos. En ese sentido, el dirigente popular ha pedido “que no hablen de tres derechas, sino de una alternativa del PP al Frente Popular”.

Casado ha pedido “capitalizar nuestros votos en el máximo de escaños porque si no será más difícil llegar a una mayoría alternativa”. Tras acusar al PSOE, entre otras muchas cosas, de “instrumentalizar los presupuestos al alza o a la baja según les interese”, el presidente del PP ha bendecido al nuevo gobierno popular en Andalucía: “Tengo que decir que la dirección nacional apoya lo que está haciendo Juan Manuel Moreno” y que el gobierno andaluz “es una referencia para él, no solo electoral sino programática”.

Las palabras de Casado, a partir de ahí, han hecho el habitual recorrido por los temas nacionales e internacionales frecuentes en las últimas semanas. Terrorismo, Venezuela, Memoria Histórica e independentismo han servido al presidente de los populares para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y a todo aquel con quien este ha mantenido contactos. Sobre terrorismo, Casado ha dicho que “en España hay que hacer el relato de la victoria sin equidistancias y sin equiparar víctimas y verdugos” y ha aprovechado para decir que le “aterra” el acercamiento de 26 terroristas a cárceles cercanas al País Vasco.

El presidente del PP ha prometido hacer una legislación que evite los homenajes a etarras y para no dar ningún beneficio a ningún terrorista mientras no “colaboren para aclarar los más de 300 crímenes de ETA que aún están impunes”. En su repaso, Casado ha resumido los principales retos a las que se enfrenta España en dos: “el reto independentista y una posible recesión”. “Salid a ganar, no a empatar. Con la fuerza que tenemos de diciembre [elecciones andaluzas] y con la convicción de que, al igual que en Granada acabó la reconquista, nuestra reconquista del futuro gobierno de España comienza hoy en Granada”.