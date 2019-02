Casado resta credibilidad a la promesa de Rivera de no pactar con el PSOE

Pablo Casado, en una reunión de la ejecutiva del PP. En vídeo, Casado en una entrevista en televisión este martes. GTRES / ATLAS

El PP no se fía de Ciudadanos, que asegura que no pactará con el PSOE después de las generales – en las autonómicas y municipales, sin embargo, no lo descarta-. Los populares recuerdan la tormentosa relación del partido de Albert Rivera con su propia hemeroteca. El líder de la formación aseguró ante cámaras y micrófonos que no pactaría ni con Pedro Sánchez ni con Mariano Rajoy, pero apoyó la investidura de ambos, aunque solo salió la segunda.

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, había considerado “una locura” que su partido participase en un pacto de investidura con el PSOE, ya que los socialistas tendrían que gobernar solo con 90 diputados, o con el PP, que tendrían que hacerlo con 123. Pero Rivera firmó con Sánchez en febrero de 2016 y con Rajoy, en agosto de aquel año.

Con esos antecedentes, y alguno más, el líder del PP, Pablo Casado, ha restado este martes credibilidad al compromiso de Ciudadanos de no pactar con el PSOE de cara a las elecciones generales del 28-A. "A nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Pedro Sánchez porque somos creíbles. La credibilidad la da un partido que nunca ha apoyado a Sánchez ni le ha pedido el voto a Pablo Iglesias para que le apoyara también", ha dicho.

Pero ha insistido en que dividir el voto no garantiza la unidad de España y, por eso, ha recalcado que hay que tener "claro" que al final lo que hay que contar son escaños, no votos, porque los de Ciudadanos y Vox no se pueden traducir en escaños suficientes para que Sánchez no vuelva a gobernar con los independentistas y pueden acabar sumándose a los de Podemos o el PSOE.

"Hay que saber a qué partido se vota", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado su aspiración de conseguir una mayoría suficiente en el Senado para aplicar un 155 en Cataluña con una duración "ilimitada" y ha concluido que las alternativas son "o Frente Popular o PP".

Casado ha criticado la entrevista de este lunes a Sánchez en TVE y le ha acusado de instrumentalizar las instituciones, así como de decir "una mentira tras otra".