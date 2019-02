La ejecutiva de Ciudadanos decide por unanimidad no pactar con el PSOE tras las generales

Por unanimidad, la ejecutiva de Ciudadanos ha aprobado este lunes que no pactará con Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las próximas elecciones generales. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha informado del posicionamiento político firme del partido con respecto a los acuerdos con los socialistas el 28 de abril después de calificar como uno de los hechos "más graves” que ha sucedido en España en los últimos meses que “el presidente del Gobierno dialoga y pacta con los que han dado el golpe de Estado en Cataluña”. De momento, el no a un pacto con el PSOE solo se circunscribe a La Moncloa, y deja fuera a los Gobiernos autonómicos y municipales.

"La ejecutiva ha aprobado ratificar esa decisión de que Ciudadanos no va pactar ni con Sánchez ni con el PSOE para un futuro Gobierno de este país", ha asegurado Villegas en comparecencia de prensa en la sede del partido. El Comité ejecutivo nacional, la dirección ampliada, con 37 miembros, ha votado este lunes y ha refrendado la posición que ya expresó el pasado viernes el líder de Ciudadanos. Ese día, Albert Rivera dejó claro que busca una reedición del pacto andaluz, aunque liderado por él. "Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición”, señaló Rivera.

Ciudadanos no pactará con el PSOE en las generales, pero deja abiertos de momento los acuerdos tras las elecciones autonómicas y municipales. La decisión "se podría tomar o no respecto a autonómicas y muncipales", ha apuntado Villegas, que no ha querido aventurar ningún escenario: "Se tomará en su día".