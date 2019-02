Rivera se conjura para “enterrar las dos Españas”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, junto con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas (izquierda), y la senadora, Lorena Roldán, en un momento del acto de este domingo. JOAN SÁNCHEZ | europa press

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha intentado este domingo romper el eje de campaña del PSOE basado en que en las elecciones del 28 de abril está en juego la reedición de un Gobierno de carácter progresista o la formación de uno de derechas, con el apoyo de Vox, al estilo del de Andalucía. El líder de la formación naranja, que no ha hecho ninguna mención explícita a esa alianza, ha reiterado que Pedro Sánchez debe ir a la oposición y ha lanzado la propuesta de conjurarse para "enterrar" la idea de "las dos Españas".

En el primer acto de la precampaña en Barcelona, Rivera, que ha dicho que le hacía ilusión anunciar que se presentaba a las primarias, se ha postulado como el garante de un Gobierno constitucionalista que nunca más se venda al "separatismo" y que rehúya de la política de trincheras. Nada más conocerse la convocatoria electoral, Rivera afirmó que el PSOE debería pasar a la oposición y este domingo lo ha refrendado. "Tenemos un problema: en La Moncloa hay un aliado del separatismo. Hay que apartarlo y enviarle a la oposición. Es el gran dinamitador para el diálogo entre constitucionalistas", ha afirmado.

El mitin ha evidenciado que Cataluña será uno de los ejes de su campaña. Rivera ha centrado la mayor parte de su discurso en reprochar a Sánchez que haya dado las llaves de España a quien quiere "romperla" y le ha recriminado que aceptara el documento con 21 puntos que le entregó en las negociaciones, en la cumbre de Pedralbes, el president Quim Torra. "Si a mí me lo hubiera dado, yo le hubiera anunciado la aplicación del artículo 155", ha afirmado en medio de la ovación. Y ha lanzado otra de las ideas claves que ya lanzó este sábado Inés Arrimadas en Amer, el pueblo de Carles Puigdemont, a donde acudió a reiterar lazos amarillos. "¿Va a respetar la justicia o va a conceder indultos a los golpistas?", ha afirmado recriminando que negociara con Torra. "¿Se imaginan que alguien hubiera montado mesas de diálogo paralelas con Tejero".

Pedro Sánchez es el gran dinamitador para el diálogo entre constitucionalistas", dice Rivera

Rivera no ha citado a Vox y se ha desmarcado lo justo del PP en una difícil equidistancia. "Estoy harto, además, de que hablen de Franco o del aborto", ha dicho en una de las escasas críticas a Pablo Casado, a quien sí ha advertido que no se va a desalojar a Pedro Sánchez con insultos. La batalla no es entre conservadora y socialistas. Se trata de ser españoles. Y ciudadanos. Esto va de defender a España", ha zanjado. Arrimadas sí que ha cargado contra el bipartidismo y ha realizado una leve concesión a Pedro Sánchez. "Seamos justos. No todo es culpa de él. El PP y el PSOE hablaban con Pujol y Mas", ha afirmado.