Rivera evita despejar sus preferencias y pactará tanto con el PSOE como con el PP tras las elecciones de mayo

El que tiene la llave no quiere desvelar sus cartas. Según las encuestas, Ciudadanos será el partido que decidirá el color de la mayoría de los Gobiernos autonómicos tras las elecciones del próximo mayo. Albert Rivera defiende que además ahora están en disposición también de ganar alguna de las 13 comunidades que celebran comicios (tienen buenas expectativas en Murcia, Cantabria o La Rioja), y su intención es entrar en la mayoría de los Ejecutivos regionales. Con un papel privilegiado en los pactos poselectorales, Rivera no pretende despejar aún qué hará. Sí que pactará con el PSOE y con el PP indistintamente, pero sin revelar por cuál de las dos formaciones tiene preferencia. "Vamos a intentar liderar gobiernos. Ojalá haya mayorías constitucionalistas que no dependan de populistas", ha asegurado este martes en un desayuno informativo en Madrid.

Caso por caso. Es el mensaje que trasladan en la cúpula de Ciudadanos sobre las alianzas después de mayo. Los barones socialistas cortejan a Ciudadanos porque prefieren este pacto al de Podemos, que además tras su nueva crisis puede que no consiga suficientes diputados para sumar. Y Rivera se deja querer, sin rechazar ninguna de las opciones. En la dirección de Ciudadanos ven posible el entendimiento con los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Castilla La- Mancha, Emiliano García Page; o Aragón, Javier Lambán. Pero no dan nada por hecho. En Madrid, en cambio, Begoña Villacís, candidata a la alcaldía de la capital, ya ha revelado su apuesta por importar el pacto andaluz (PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox).

"Hemos nacido en el siglo XXI, no tenemos lastres. Y como estamos en el centro del tablero político podemos llegar a acuerdos con los moderados. Ciudadanos está situado en la centralidad ideológica", reivindica el líder del partido.

Rivera subraya además que según los sondeos su partido está muy cerca del PP y del PSOE en intención de voto en muchas de las autonomías, así que no se resigna a un papel solo de formación bisagra. "Queremos un Gobierno de Ciudadanos apoyado por los partidos constitucionalistas. Ciudadanos puede ganar las elecciones. En Madrid estamos a dos puntos de ganar. Esto es lo que ha cambiado, no hay partidos bisagra, sino partidos nacionales que se disputan de igual a igual".

La indefinición sobre los pactos le sirve también a Rivera para potenciar el perfil centrista de Ciudadanos. Este martes ha recuperado la referencia a la UCD de Adolfo Suárez, que utilizó mucho en las elecciones de 2016 pero que hacía tiempo que no recordaba. También ha marcado distancias con el PP. "El otro día unos querían rememorar el traspaso de poderes de Fraga a Aznar. Yo tenía 10 años", ha ironizado. "A mí Ciudadanos me importa mucho, pero mucho más España. Es necesario renovar y ampliar el centro político. Me propongo que esta sea la casa común del constitucionalismo del siglo XXI". "España tuvo un proyecto político que fue la UCD con gente diversa, distinta. En el siglo XXI, salvando las distancias, hay un gran carril en el centro de España", defiende Rivera, que de momento ha inaugurado el 2019 con un pacto con el PP en Andalucía apoyado por Vox.

Tras la convención de los populares de este fin de semana, la dirección de Ciudadanos se felicita de que los populares les dejen una “autopista” por el centro con su giro conservador. El partido de Rivera aprovechará el nuevo espacio que cree que les deja el PP y potenciará su perfil centrista poniendo énfasis en las políticas de derechos civiles que les diferencian de la derecha. Un ejemplo es la gestación subrogada, que Rivera ha defendido hoy. Su propuesta para regular esta práctica se debatirá este mes de febrero en el Congreso. "¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando a ser madre a otra mujer, altruistamente, con garantías?", se ha preguntado.