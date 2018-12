PP y Ciudadanos pactan 20 medidas para sus 100 primeros días de Gobierno

PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo sobre el programa que vertebrará la acción del Ejecutivo en el caso de ambas fuerzas sellen el pacto de Gobierno que desbanque al PSOE de la Junta de Andalucía después de 36 años. Aún quedan por cerrar, sin embargo, la composición de la Mesa del Parlamento y la configuración del futuro Gabinete. "Se trata de un paso no definitivo, pero muy importante para lograr un gran acuerdo", ha reconocido el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, durante el anuncio del pacto en un acto con las Nuevas Generaciones de su partido.

Los equipos negociadores han cerrado un primer paquete de 20 medidas que se ejecutarán dentro de los 100 primeros días de Gobierno. “Los 15 primeros Consejos de Gobierno están ya cerrados”, han asegurado fuentes populares. Entre esos puntos se encuentra la eliminación de los aforamientos, ha asegurado esta mañana Juan Marín, en una comparecencia en el Parlamento andaluz para anunciar el acuerdo. “Era lo que le pedíamos al PSOE y no podíamos no pedirlo ahora", ha señalado.

Además, el pacto incluye más de 80 iniciativas que se desarrollarán a lo largo de la legislatura, cuyos flecos, en algunos casos, aún se están cerrando, admiten ambas fuerzas políticas. Las discrepancias son tan sutiles que no consideran que sea impedimento para avanzar en la segunda fase de las conversaciones que son las de la composición de la Mesa del Parlamento y la formación de Gobierno.

“Hemos avanzado mucho y ahora pasamos sin dilación a la negociación de la Mesa del Parlamento y posteriormente la de la investidura”, ha explicado el presidente del PP andaluz. “Entramos en una fase nueva y decisoria para abrir la puerta definitivamente al cambio en Andalucía y estoy convencido de que vamos por el buen camino”, ha insistido.

Esa fase es la que va a determinar el éxito de la apuesta por el Gobierno del cambio del PP y Ciudadanos. Los populares quieren vincular ambas negociaciones y si no se cierran el mismo 27, día de la constitución del Parlamento, no habrá pacto, advierten desde la formación conservadora. Ciudadanos, por el contrario, prefiere apurar los plazos y dilatar el acuerdo sobre la composición del Ejecutivo más allá de diciembre. En el PP, como ha reconocido el propio Moreno, hay prisa por empezar a Gobernar. “Si el 27 no hay acuerdo de Gobierno, el PP presentará a su propio candidato a la presidencia de la Cámara andaluza”, confirman fuentes populares.

El reparto de los siete puestos de la Mesa y la dependencia directa de los votos de Vox para ostentar su presidencia es uno de los puntos que más recelos provoca entre Ciudadanos. Marín ha pretendido hasta el último momento atraer al PSOE al acuerdo sobre la composición de este órgano de control parlamentario, buscando su abstención en la votación del presidente. Una opción que los socialistas han sido tajantes en rechazar.