Susana Díaz: “Salgo en busca del apoyo de más andaluces que en 2015”

Susana Díaz, la candidata socialista a la reelección como presidenta de la Junta de Andalucía, encara la semana final antes de la cita con las urnas exactamente igual que la inició: con ilusión. El contacto con la gente de la calle de estos primeros 12 días de caravana le ha transmitido buenas sensaciones de cara al dos de diciembre, pese al boicot violento protagonizado por un centenar de taxistas que obligó a suspender un acto en las inmediaciones de Sevilla. A lo largo de esta última semana larga, la dirigente del PSOE ha soslayado la política nacional y ha centrado su discurso en alertar contra un posible bloqueo que le impida formar gobierno en enero. Díaz solo tiene un plan A: gobernar en solitario, sabedora de que la fragmentación parlamentaria que alumbren las urnas el próximo domingo la va a abocar a una legislatura difícil donde tendrá que pactarlo casi todo.

Pregunta. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ya ha dicho que garantizará su investidura, pero usted sigue hablando de bloqueos ¿No se fía de su palabra?

Respuesta. Yo solo espero sacar una mayoría amplia y sólida para que nadie bloquee esta tierra. Tenemos la experiencia de lo que fueron los 80 días en la anterior legislatura, y lo que pasó en España, que incluso se repitieron elecciones. Se está asumiendo como normal lo que es anormal. Yo lo que espero es que nadie desprecie la voluntad de los andaluces y nadie bloquee las instituciones, porque en el PSOE de Andalucía nunca utilizaremos el voto de los ciudadanos para bloquear nuestras instituciones.

P. ¿Cuáles son sus líneas rojas para llegar a acuerdos y sacar adelante leyes en la próxima legislatura?

R. Yo aspiro a un Gobierno monocolor, en solitario para generar más empleo y devolver y ampliar derechos a más velocidad. Más pluralidad tiene que ser más diálogo. Hasta ahora lo que se está viendo desde este nuevo ciclo político es que más representatividad se está traduciendo en bloqueo. Los que decían venir a la política a fomentar el acuerdo, no pueden ser factores de inestabilidad, de bloqueo. Buscaré el acuerdo y el consenso siempre en el Parlamento de Andalucía con todas las fuerzas políticas en aquello que sea bueno para esta tierra, como en esta legislatura. Si otros partidos no han querido sumarse en otras iniciativas es porque estaban en esa línea política de bloqueos.

P. ¿Con cuántos escaños podía usted llevar a la práctica su gobierno de banda ancha?

R. El PSOE de Andalucía es un partido de banda ancha, donde caben todos y queremos un Gobierno de banda ancha que responda a la inmensa mayoría de los andaluces. Hasta quien no nos vota reconoce al PSOE como el partido de todos los andaluces, el que defiende los intereses de esta tierra.

P. Las encuestas le otorgan una horquilla de entre 39 y 47 escaños. ¿Con cuántos se sentiría cómoda?

R. Salgo en busca del apoyo de más andaluces porque llegamos con los deberes hechos. Nosotros hemos ido más allá de nuestro programa electoral de 2015. Ese es el aval con el que voy a las elecciones, buscando el apoyo de más andaluces.

Quien está blanqueando a Vox son Casado y Rivera

P. Cuando dice más andaluces, ¿significa más votos que en los anteriores comicios?

R. Eso lo decidirán los andaluces. Yo pido el voto para que nadie nos frene.

P. ¿El acto violento de los taxistas es un reflejo del encanallamiento de la vida política?

R. Si creemos que el clima de crispación que vemos en el Congreso, no se traslada a la sociedad, si los representantes públicos se portan así, ¿qué mensaje están mandando a la sociedad? La violencia no cabe en una democracia. Yo espero que todos los partidos lo condenen porque yo nunca voy a mirar para otro lado cuando se violente un acto de cualquier candidato.

P. Adelante Andalucía fue tibio es esa condena. ¿Esa actitud puede dificultar el diálogo del que hablaba antes?

Hasta quien no nos vota reconoce al PSOE como el partido de todos los andaluces

R. Sus motivos tendrán para no condenarla. El día después, si tengo la confianza mayoritaria hablaré con todo el mundo.

P. ¿Teme que ese bloqueo se traslade a los presupuestos o a la renovación de los organismos de extracción parlamentaria?

R. Creo que, si todos somos respetuosos con las instituciones y con la voluntad libre de los ciudadanos, se tiene que llegar a acuerdos. Lo que ha hecho posible que Andalucía tuviera estabilidad esta legislatura es la mayoría sólida y amplia del PSOE que yo aspiro a revalidar.

P. ¿Cree que la sombra de adelanto electoral puede influir en las decisiones que tomen los partidos en Andalucía tras el dos de diciembre?

R. Hablar de las elecciones andaluzas como de la primera vuelta de las generales me parece una falta de respeto a esta tierra. Espero que nadie se esté planteando trueques y bloquear Andalucía hasta que haya unas elecciones en España, eso sería una irresponsabilidad enorme.

P. Podemos hace hincapié en que el PSOE de Sánchez y PSOE de Díaz son distintos. ¿Hay diferencias?

Andalucía ha tenido estabilidad gracias a la mayoría sólida y amplia del PSOE

R. El PSOE es PSOE desde hace 139 años y es el único partido en este país que no ha cambiado de nombre. Los ciudadanos lo reconocen como un partido progresista, que garantiza la igualdad y la libertad y de eso me siento orgullosa. También me siento orgullosa del trabajo que está haciendo Pedro con 84 escaños en el Congreso y con muchos partidos dispuestos a bloquear este país. Mal que les pese, el PSOE es PSOE y seguirá siendo el PSOE.

P. ¿Está usted preparada para una sentencia condenatoria en el caso de los ERE?

R. Quien lo haya hecho mal lo tendrá que pagar y a quien haya actuado de manera honesta, espero que se le restituya el honor.

P. ¿Y que quieran utilizar esa sentencia contra usted o su Gobierno con una moción de censura, como ocurrió con Mariano Rajoy?

R. Yo llevo cinco años en el Gobierno y todo eso pasó hace 10 ó 15. Rajoy era presidente del PP y era la financiación de su etapa la que se estaba juzgando. Eso es una diferencia, más que un matiz. De mi etapa como presidente no han podido encontrarme ni una mancha, porque no la hay.

P. En la comisión de investigación en el Senado, usted dijo que una de las cosas que quería poner en marcha cuanto antes era la Oficina Antifraude, pero el decreto estaba redactado en enero de este año. ¿Por qué no se aprobó en esta legislatura?

Espero que nadie se esté planteando trueques y bloquear Andalucía hasta que haya unas elecciones en España

R. Porque hubo alegaciones del Consejo Consultivo y de la Cámara de Cuentas que retrasaron la aprobación en el Parlamento. Ha sido uno de los compromisos que se me ha quedado en el tintero y que me hubiera gustado acelerar porque hubiera venido a reforzar los controles en la intervención. Hemos puesto más controles que nadie. Es una de las primeras medidas que espero que se aprueben en la próxima legislatura.

P. ¿Eliminar los aforamientos, requiere reforma del Estatuto, con la atomización parlamentaria tampoco lo ve viable?

R. Esto tiene abordarse en una regulación nacional que elimine todos los aforamientos para que no haya desequilibrios.

P. ¿Cómo explica el auge de Vox en una región que mayoritariamente es centroizquierda?

R. Quien está blanqueando a Vox son Casado y Rivera, les suenan bien esas propuestas xenófobas, egoístas, que no condenan la violencia hacia las mujeres. Y esa radicalización de la derecha, sobre todo del PP y de Rivera, le viene muy bien a quien desde la extrema derecha pone en cuestión todo lo que se ha conseguido en nuestra democracia.

P. Usted ha reducido el paro, pero sigue por detrás de la media española. ¿Qué más hay que hacer para poder equilibrar la situación?

R. Hemos reducido el diferencial con España y estamos en el mismo diferencial que tiene España con Europa. Ahora tenemos un combate importante que es la precariedad, que para mi va a ser una de las banderas.

Me siento orgullosa del trabajo que está haciendo Pedro Sánchez

P. Andalucía se ha convertido en la segunda región en exportaciones de España, pero la mayoría de esas empresas siguen tributando en Madrid. ¿Para cuándo el fin del dumping fiscal?

R. Un gobierno responsable que quiera cohesionar España tiene que evitar el dumping fiscal. Eso lo tiene que con un sistema de financiación justo y adecuado. Las transferencias de los tramos autonómicos de los impuestos no se pueden hacer sin topes que permiten que una empresa facture y produzca en un territorio y en cambio tribute en otro. Los agravios que hemos escuchado de les pagamos la sanidad y la educación a los andaluces, dejarían de escucharse, porque Andalucía tiene derecho a que el cálculo del PIB sea en función de lo que se produce, lo que tenemos y lo que generamos.

P. ¿A qué va a destinar los más de 25 millones del Gobierno español en compensación por el número de menores no acompañados de Andalucía?

R. Habrá que reforzar todo el sistema. Pero esto no se trata de pagar a unas comunidades más para que ellas sean las únicas que tengan que atender la solidaridad de quienes llegan a las costas españolas. Hay que entender que la responsabilidad tiene que ser compartida entre todos los territorios. Que lo mismo que España le pide a Europa, Andalucía se lo pide al resto de territorios españoles y que tiene que haber un reparto en la atención de esos menores.

P. ¿El Gobierno debería imponer cuotas?

R. El Gobierno tiene margen para hacerlo y lo natural sería que quienes se dieron golpes de pecho cuando llegó el Aquarius, ahora se comportaran también de manera solidaria y responsable con quienes llegan a nuestras costas, sobre todo por los traficantes, las tratas de personas que están jugando con las vidas de seres humanos en el Mediterráneo.

Quienes se dieron golpes de pecho cuando llegó el Aquarius, ahora se comportaran también de manera solidaria

P. ¿Se lo ha pedido a Pedro Sánchez?

R. Sí, y el Gobierno está dando pasos. Tiene que haber más medidas, las mismas que España le pide a Europa.

P. Usted ha prometido abolir por ley la prostitución y la trata. Va por delante de su propio partido que lo está debatiendo.

R. En la medida de mis competencias, sí. Fui por delante del resto de territorios en que Andalucía se quedara libre de anuncios sobre prostitución. Ahora impulsaremos una ley para que en el ámbito de nuestras competencias lleguemos al máximo y en lo que sea competencia del Gobierno de España las reivindicaré donde haga falta.

P. Podemos defiende, sin embargo, la regulación

R. No hay derecho en traficar con las mujeres, que la mayoría llegan aquí engañadas y retenidas. Yo defenderé la abolición en mi tierra y donde haga falta.

P. ¿Por qué se habla tan poco de derechos de la mujer y de igualdad en esta campaña?

R. Por una cuestión evidente. Ciudadanos y PP son partidos que no creen en el feminismo e incluso llegaron a criticar las manifestaciones del 8M, hasta que vieron que millones de españoles salieron a la calle. Cuando no creen en algo, se les nota.

P. ¿A qué atribuye que el PP haya sufrido mayor desgaste que el PSOE en estos 36 años?

R. Cuando uno no respeta esta tierra, permite que hablen mal de ella, cuando no tienen valentía para levantar la voz en su defensa, eso se nota. Cuando no se sienten parte de esa Andalucía, es muy difícil transmitir a los andaluces un horizonte de progreso y bienestar.

P. ¿Por qué se sigue teniendo esta percepción de la Andalucía en blanco y negro? ¿No se ha sabido comunicar bien esa Andalucía de progreso?

R. Yo creo que no es ingenuo ni casual. El 28 de febrero cambió el relato que algunos tenían previsto para el desarrollo autonómico de una España de dos velocidades y hay quien no olvidó aquello. Los ataques que recibe Andalucía nunca son gratuitos. Y además no lo harían con otros territorios de España.