La izquierda se disputa el voto de la mujer con una pugna de ofertas feministas

Las dos candidatas a la presidencia de Andalucía, Teresa Rodríguez y Susana Díaz, representantes de la izquierda en la comunidad, han comenzado la batalla por liderar la causa feminista en la campaña. La representante de Adelante Andalucía anunció ayer en Cádiz que creará una consejería de Feminismo si llega a la Junta el 2 de diciembre. Su rival socialista no ha parado de anunciar medidas desde que comenzara la precampaña, la última el sábado en Málaga, al pedir mayor inversión para los juzgados de violencia de género o que a las autónomas con embarazos de riesgo se les compute la maternidad.

En un año marcado por la presencia de la mujer en la vida pública, PSOE y Adelante Andalucía han tomado nota y han elaborado unos programas electorales en los que las políticas de igualdad tienen un lugar preponderante, mientras que PP y Ciudadanos han arrinconado esa cuestión en sus mítines. “Estamos en un momento crítico, donde hay un gran desapego de los ciudadanos hacia los partidos por la corrupción, por eso deben escuchar cada vez más a lo que reclaman los votantes, y la igualdad y el feminismo están en un primer plano”, explica a este diario Antonia Ábalos, histórica dirigente del movimiento feminista en Andalucía.

Teresa Rodríguez se adelantó a la conmemoración del 25 de noviembre, el día contra la Violencia a las Mujeres, para anunciar una consejería que tendrá rango de vicepresidencia. Una categoría que tienen carteras como Economía en esta comunidad. Contará con un 5% del presupuesto autonómico y coordinará las políticas del resto de consejerías que estén relacionadas con la igualdad. “Cuidado con los chiringuitos institucionales que nos dejan la conciencia tranquila, pero que no sirven para nada”, advirtió en otra referencia a su contrincante política.

La candidata a la reelección, Susana Díaz, alude en todos los actos al feminismo y a los temas de igualdad, aunque la campaña socialista se articula en defender un tema de su programa cada día. Está previsto que el día 25, en el segundo mitin que tendrá con el presidente Pedro Sánchez, desgrane la parte dedicada a políticas de género.

En sus compromisos electorales, el PSOE incluye una ley contra la trata y la explotación sexual de mujeres y menores en Andalucía, que abolirá cualquier tipo de establecimiento que promueva estas prácticas a través de la prostitución, el turismo sexual u otras actividades de contenido sexual. A esta norma se refirió Díaz durante su mitin de arranque de campaña y aludió expresamente a las políticas que defiende la coalición de izquierda, en uno de los pocos momentos en los que se ha referido explícitamente a Adelante Andalucía.

La propuesta socialista difiere con la que ha defendido en el Parlamento andaluz la candidata de Adelante Andalucía, que promulga la legalización para garantizar derechos para las mujeres que se prostituyen. Esta disparidad de criterio llevó a Podemos a no apoyar la Ley de Igualdad de Andalucía. Ambas fórmulas son las que están en liza ahora mismo en el movimiento feminista y a ellas se remite la formación que lidera en la comunidad Rodríguez. Izquierda Unida, su socio en la confluencia, mantiene históricamente una posición abolicionista.

Podemos e IU alcanzaron un acuerdo de mínimos en su programa electoral sobre este tema que se inscribe en el capítulo de Violencias Machistas. Adelante Andalucía está en contra de la explotación y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Además, propone medidas de protección a aquellas que ejercen la prostitución, salidas laborales para las quieran salir y políticas de sensibilización.

“Nosotras le disputamos al socialismo, por lo menos al susanismo, su idea del feminismo porque ha perdido parte de su coherencia”, dijo Rodríguez tras el acto feminista que organizó Adelante Andalucía en Cádiz. “Ha habido socialistas históricas que han sido referencia para todas las mujeres, pero de un tiempo a esta parte se ha institucionalizado, se ha pegado a la moqueta y muy poco a la vida real de las mujeres”.

El feminismo es transversal en la propuesta de la confluencia, por eso la consejería contará con titular propio, no estará gestionada por Antonio Maíllo, fórmula a la vicepresidencia de Adelante Andalucía. “Es tiempo de mujeres, no de hombres, aunque seamos feministas”, dijo en una entrevista en EL PAÍS el candidato que estuvo presente en el acto, pero no participó para dar protagonismo a sus compañeras.

El PSOE también incluye en su programa la eliminación por ley de la publicidad sobre prostitución, turismo sexual u otras actividades de contenido sexual en cualquier medio y soporte y el impulso de otra norma sobre familias monoparentales que vaya más allá de la equiparación de derecho a las familias numerosas.