Antonio Maíllo: “Ya no es tiempo de hombres que hablen de mujeres aunque seamos feministas”

Hace dos años, Antonio Maíllo, líder de IU en Andalucía (Lucena, 1966), comenzó a hablar con Teresa Rodríguez, responsable de Podemos en esa comunidad, de la posibilidad de una alianza que acabara con 37 años del PSOE en la Junta. El pasado verano la propuesta se convirtió en Adelante Andalucía, una nueva confluencia entre partidos que, asegura, tiene largo recorrido, más allá de la contienda electoral.

Pregunta. ¿Fue fácil llegar a esta alianza?

Respuesta. El proceso no fue forzado, sino producto de la convicción. El tiempo que no tuvo Unidos Podemos por la urgencia electoral nos ha permitido extraer lecciones de lo que era mejorable.

P. ¿Desde qué convicción: solo si se unían podían ganar al socialismo en Andalucía?

R. La fragmentación lo único que garantiza es el statu quo actual. La unión permite un nuevo sujeto político que nunca antes se había presentado y que sectores que no se identifican con los partidos que lo conformamos, puedan votar un espacio unitario como este.

P. Usted ha dicho que es tiempo de mujeres en política, ¿por esta razón Teresa Rodríguez es la candidata a la presidencia de la Junta?

R. Es tiempo de mujeres y no de hombres que hablemos de mujeres por muy feministas que seamos. La revolución también se hace en la traducción de hechos. Teresa representa a una generación que desde el 15M dijo que quería ser protagonista del futuro de nuestro país.

P. Izquierda Unida tiene una implantación y tradición fuerte en Andalucía. ¿Temen que esta alianza diluya la marca?

R. Los compañeros de Podemos no habrían aceptado que el proyecto se llamara Izquierda Unida, como nosotros que se llamara Podemos.

P. Podemos tiene cinco años de historia, ustedes 30.

R. Lo importante no es solo de dónde venimos, sino a dónde vamos. La pregunta que nos hicimos fue: ¿cuál es el instrumento más útil para satisfacer los anhelos de la gente que quiere una sociedad más justa? La respuesta: unidad en igualdad.

P. ¿Quién es su electorado: la suma de los votantes de Podemos e IU o hay margen para conquistar a más andaluces?

R. Gente que ha votado al PSOE, que jamás hubiera votado a Podemos o IU, pero que con esta fórmula se puede identificar. El PSOE ha agotado su período histórico. Este no es el PSOE que montó el autogobierno andaluz, no es el que tuvo que modernizar Andalucía.

P. ¿Hay diferencia entre el socialismo tradicional y el denominado susanismo?

R. Susana Díaz se parece al socialismo lo que el agua al aceite. Su proyecto es conservador, del lado derechista del PSOE. Hay votantes socialistas a los que les dan arcadas su alianza de tres años y medio con Ciudadanos. Sus dos apuestas están amortizadas en el marco político español: Mariano Rajoy en el Gobierno y Ciudadanos como socio preferente. Vemos difícil que ella lo dé por amortizado en el contexto andaluz.

P. ¿Susana Díaz puede volver a gobernar con Ciudadanos?

R. Se ha sentido muy cómoda gobernando con ellos y se sentiría muy cómoda si esta coalición siguiera.

P. Ustedes han descartado un pacto de gobierno con el PSOE, ¿están dispuestos a llegar a acuerdos?

R. La nueva etapa política se va a caracterizar por la ausencia de mayorías absolutas y la configuración de un mapa parlamentario que obligará a acuerdos. Quienes hemos gobernado con el PSOE hemos aprendido que los pactos conllevan un blindaje para no tocar sus privilegios. Un ejemplo: creemos que será necesario un suelo de inversión para garantizar la sanidad, la educación y la dependencia. Si otras fuerzas están dispuestas a pactar, lo haremos. Esto no quita que si hay un escándalo de corrupción de quienes nos han apoyado, instauremos una comisión de investigación.

P. Habla de sanidad y educación, pero en la precampaña se habla de Otegui y Torra.

R. Que Pablo Casado haga el ridículo diariamente en Andalucía no viene bien a Andalucía. Es un extraterrestre en nuestra región. Allí la gente se levanta pensando en si le van a renovar el contrato o en la educación de sus hijos. Ante la tentación y voluntad de la derecha de diluir Andalucía en temas estatales, nuestro reto es hacer pedagogía en clave andaluza.

P. ¿Un niño andaluz de 10 años sabe menos que uno de ocho en Castilla-León?

R. Es falso. Tejerina es una ignorante además de una prejuiciosa y clasista. Como es falso decir que hay menos esperanza de vida en Andalucía que en el resto del país. La pobreza tiene menos esperanza de vida, esté donde esté. Lo mismo pasa con la educación, los datos nos dicen que hay aspectos mejorables, nosotros queremos rechazar los topicazos, pero no debemos evitar un análisis crítico. El 40% de la población está en riesgo de exclusión, cuando la pobreza entra en la educación, los buenos resultados salen por la ventana.

P. ¿Qué alternativa proponen para los astilleros de Cádiz?

R. Llevamos 20 años pidiéndole a Gobierno central un plan de diversificación. Nos ofrecían carga de trabajo cuando había movilizaciones. No es justo poner en la espalda de los trabajadores el dilema de si hay que cerrar contratos con teocracias que no respetan los derechos humanos. Se negocian cargas de trabajo, no corbetas para Arabia Saudí. Habría que cuestionar cuánto ganan en comisiones las corinas de turno y sus novios con estos acuerdos. Nuestra apuesta estratégica es abrirse al mercado naval comercial donde se están sustituyendo los barcos por envejecimiento.