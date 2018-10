Tejerina: “En Andalucía lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León”

Todos los líderes políticos andaluces han reaccionado en tromba en contra de las declaraciones de la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, en las que ha ilustrado las diferencias entre comunidades autónomas en materia de Educación comparando los niveles entre Andalucía y Castilla y León. “En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León”, ha asegurado en TVE.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le ha respondido a través de un tuit en el que ha pedido respeto hacia los andaluces. “¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía? Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando”, ha publicado en su cuenta. También ha respondido a través de Twitter Teresa Rodríguez, la cabeza de lista de Adelante Andalucía, la confluencia entre Podemos e IU para las elecciones autonómicas. “Intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía. En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas. Usted no ha pisado Andalucía en su vida”.

Juan Marín, el líder regional de Ciudadanos, ha sido también muy duro y ha pedido a la exministra que retire sus palabras que ha calificado como “un gran error”. “Es triste que diga eso quien ha tenido la posibilidad de reformar una ley de financiación autonómica para que en Andalucía hoy podamos recibir recursos para mejorar en nuestra ecuación, sanidad y política social y no han hecho nada. Hoy un niño en Andalucía o una niña en Galicia o un niño en Cataluña deben tener las mismas oportunidades y la clase política debe trabajar para eso. La señora Tejerina se ha ocupado de que otros territorios reciban mucha más financiación en materia de Educación, política social y Sanidad que Andalucía”, ha asegurado tras un acto celebrado en Jaén.

El candidato popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno también ha tenido que salir al paso de las declaraciones de su compañera de partido. “No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de 10, solo les falta un gobierno a su altura”, ha tuiteado. No es la primea vez que el líder del PP en Andalucía ha debido desmarcarse de las opiniones vertidas por otros líderes de su formación cuestionando aspectos de la realidad socioeconómica de Andalucía. Ya le ocurrió hace dos años cuando la entonces presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró que su Gobierno estaba financiando servicios básicos de comunidades como la andaluza”. Entonces, Moreno reconoció que llamó a la dirigente madrileña “para pedirle explicaciones”. En 2016, el líder regional del PP trataba de consolidarse como jefe de la oposición en esa comunidad. Ahora, en plena precampaña y con las encuestas en su contra, estos comentarios de miembros de su partido, no le ayuda.

Tejerina ha matizado posteriormente sus declaraciones en el Congreso. La exministra ha asegurado que ella se refería a los datos del informe PISA que dicen que Castilla y León sale "mucho mejor que Andalucía" y que coincide con el popular Juanma Moreno en que "los alumnos y profesores andaluces son de 10 pero la gestión de 40 años de socialismo es muy mejorable", informa Carlos E. Cué.

No es la primera vez que dirigentes políticos recurren a prejuicios o tópicos para menospreciar lo andaluz, muchas veces en época electoral. En 2011, la entonces vicesecretaria general del PP y responsable de la campaña de Mariano Rajoy, Ana Mato, puso como ejemplo que los niños andaluces “estaban en el suelo en las escuelas”, para contrarrestar las críticas por los recortes. En 2008, también en campaña, Mato sostuvo que “los niños andaluces son prácticamente analfabetos”. Una frase de la que luego tuvo que desdecirse.

También otra presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, recuperaba el discurso de los PER en Andalucía para atacar a José Luis Rodríguez Zapatero. “Se han ido a Sevilla y han hecho lo único que creen que debe hacer un Gobierno, que es utilizar el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas”.