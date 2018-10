Susana Díaz avanza que no bloqueará la formación de Gobierno tras las elecciones

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, este miércoles en un desayuno informativo. PACO PUENTES / VÍDEO: EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha aclarado este miércoles que no bloqueará la formación de un Gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, pero ha evitado aclarar si gobernará en minoría con apoyos puntuales, una fórmula a la que se ha ofrecido Adelante Andalucía (Podemos e IU) para “frenar a la derecha”. Díaz ha subrayado: "Nunca utilizaré el voto libre de los andaluces para bloquear una institución".

En 2015 la investidura de Díaz se retrasó durante 80 días por la imposibilidad de las fuerzas políticas de encontrar un acuerdo, hasta que finalmente el PSOE firmó un pacto de investidura con Ciudadanos. El candidato del partido de Albert Rivera, Juan Marín, ha aclarado estos días que prefiere repetir elecciones antes que volver a pactar con Díaz, por lo que la opción que evitaría volver a las urnas tras Navidades sería un Gobierno en minoría con apoyos puntuales, dado que Podemos ha aclarado que no entraría a formar parte del Ejecutivo.

Este miércoles Díaz ha vuelto a insistir en que el “día después hablaré con todo el mundo”. “Bloquear una institución se traduce en inestabilidad y esta en retroceso", ha precisado. ¿Se ve más cerca de unas elecciones que de un acuerdo con Podemos?, le ha preguntado el presentador de los desayunos organizados por Europa Press en Sevilla. “Estoy más cerca de mis ciudadanos, más cerca del sentido común”, ha respondido la presidenta. “¿Se ve más cerca de Adelante Andalucía?", le ha insistido el periodista. Y Díaz ha replicado: “Soy del PSOE hasta las trancas, de la escuela de Felipe [González] y Alfonso [Guerra] (…) Ser firme no significa ser intransigente, pero esa firmeza no me impide ver la necesidad de diálogo”.

Díaz ha definido a su Gobierno como “de banda ancha” y donde "cabe todo el mundo, gente que tiene posiciones diferentes pero que quiere construir". “No hay acercamiento a Podemos, ni un milímetro”, han matizado tras el encuentro informativo fuentes del Gobierno andaluz.

Sobre el desarrollo de la campaña, la presidenta ha avanzado que compartirá mitin con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Tendremos a Pedro Sánchez y trayendo cosas. Antes los ministros [del PP] no traían nada, pero ahora los que vengan vendrán con los deberes debajo del brazo”.

Díaz ha valorado de forma positiva el acuerdo de Presupuestos firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero de manera parcial. “Solo me interesa de los Presupuestos lo que afecta a Andalucía, los mil millones que se van a respetar de inversión pública (…) ¿Del resto? No estoy en eso”, ha respondido.

Sobre su próxima comparecencia en la comisión sobre financiación de los partidos del Senado el próximo 8 de noviembre, Díaz ha criticado que forme parte de la estrategia del PP: “Yo iré al Senado para que el PP desahogue sus penas allí, pero no me sorprende que esta campaña va a ser así, se dedican a lo suyo".

La juez de instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha reclamado a la Junta la documentación sobre las transferencias de financiación realizadas a la agencia Idea durante 12 años, una cantidad que sumaría 3.500 millones. Estas transferencias ya fueron reclamadas por la juez Mercedes Alaya, pero no trascendió si la magistrada analizó los movimientos. “Me parece bien que la justicia haga su trabajo. Y si quiere mirar en la documentación que está en el juzgado, me parece bien”, ha afirmado Díaz sobre una documentación que ya remitió la Junta a los juzgados.

Mientras, la presidenta andaluza ha propuesto un sistema de convergencia nacional para que las inversiones públicas garanticen la igualdad de todos los territorios. Dicho sistema debe ser "de verdad y con transparencia" para conocer "cómo se destinan las inversiones públicas y cómo se arbitran las infraestructuras que conectan el territorio", de modo que no sea la "voluntad, la necesidad parlamentaria o la presión de determinados lobbies las que condicionen las decisiones", ha pedido.