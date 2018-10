Ciudadanos dice que forzará una repetición de las andaluzas antes que apoyar otra legislatura del PSOE

El líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado esta mañana en Sevilla que su partido estaría dispuesto a que repitieran las elecciones autonómicas andaluzas, en el caso de que la candidata socialista, Susana Díaz, no lograra apoyos suficientes para ser presidenta de la Junta tras los comicios del 2 de diciembre. El dirigente de la formación naranja rubrica así el cisma total con el PSOE que comenzó cuando, a principios de septiembre, dio por roto el pacto de investidura y que estos últimos días se ha acentuado con el anuncio de que no apoyarán un nuevo gobierno socialista, que ayer mismo ratificó el propio Albert Rivera.

“No podemos apoyar a la señora Díaz porque ha incumplido las condiciones del pacto de investidura”, ha explicado Marín durante un desayuno en el que la portavoz nacional de su partido, Inés Arrimadas, lo ha presentado como candidato a presidir la Junta. “No se volverá a repetir lo de hace tres años y medio”, ha vuelto a insistir más tarde en referencia a cómo, tras 80 días sin poder formar Gobierno en la comunidad ante el bloqueo de las formaciones políticas, Ciudadanos acabó llegando a un acuerdo para mantener al PSOE en el poder y evitar la repetición de elecciones.

La firmeza de Marín es tal que aunque los socialistas incluyeran en su programa alguno de los compromisos que llevaron a Ciudadanos a romper ese pacto de investidura (eliminación de los aforamientos, reforma de la ley electoral o la creación de una ofician contra el fraude) variaría de opinión. “Lo había firmado y no lo cumplió. La señora Díaz no me ha dado todavía una justificación de por qué incumplió. Solo ha dicho que hay inestabilidad, pero no nos ha presentado los presupuestos para saber si se podían pactar. Díaz tiene un problema de credibilidad”, ha sostenido.

El líder regional de Ciudadanos está asumiendo el protagonismo en estos primeros días de precampaña. Él fue hace una semana quien advirtió de que los votos de Ciudadanos no servirían para hacer presidenta a Díaz y en el acto de hoy, Arrimadas ha mantenido un perfil bajo. La dirigente ha apelado a su victoria en Cataluña como ejemplo de que esa victoria inesperada podría repetirse en Andalucía. “Salimos a ganar en Cataluña y parecía imposible y creo que tenemos una oportunidad histórica en Andalucía. Ni Cataluña es de los partidos nacionalistas ni Andalucía es del PSOE”. El ejemplo catalán también va a ser otro de los ejes de la campaña de la formación naranja en la carrera hacia el 2 de diciembre.

La sombra de un bloqueo tras las elecciones empieza a cernirse ya entre las formaciones políticas. Esta mañana, la presidenta de la Junta ha acusado a PP y Ciudadanos de querer “generar inestabilidad”. “Andalucía se merece bastante más que eso, y espero que no estemos seis semanas hablando de cómo bloquear y generar inestabilidad y alguno se dediquen ya a poner propuestas sobre la mesa que mejoren la vida de los andaluces”, ha señalado Díaz en RNE. En Ciudadanos juegan con la hipótesis de que, en el último momento, Adelante Andalucía, la confluencia entre Podemos e IU, se abstuviera para favorecer el gobierno del PSOE. Una opción que mantendría a salvo sus promesas.