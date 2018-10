Ciudadanos advierte de que no pactará para que el PSOE repita Gobierno en Andalucía

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que el voto de su partido “no va a servir” para que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, renueve su cargo al frente del Gobierno autonómico tras las elecciones del próximo 2 diciembre.

La frase de Marín rompe con la equidistancia que ha mantenido, ya que hasta ahora no había aclarado si pactaría con el PSOE o el PP después de los comicios, porque todo dependía de los resultados. “Yo, hoy, aquí en Sevilla me comprometo con todos ustedes a que los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz sea presidenta ni el PSOE gobierne Andalucía el 2 de diciembre”, ha subrayado en un acto con simpatizantes en Sevilla. “Ciudadanos cumple lo que dice”, ha enfatizado.

Ciudadanos firmó con los socialistas un acuerdo de investidura en 2015 para que Susana Díaz fuera investida después de 80 días de bloqueo y negociaciones. El portavoz nacional del partido, Juan Carlos Girauta, ha lanzado el mismo mensaje en un acto en Madrid: “No queremos regenerar lo que se ha convertido en un auténtico régimen y en un cortijo del que no han parado de salir escándalos de corrupción […] Por eso decimos que con Díaz allí eso no se puede arreglar". A continuación, ha añadido: “No es sano que durante 40 años gobierne el mismo partido porque al final se producen monstruos como los ERE y las tarjetas de los prostíbulos”.

Mientras, desde Sevilla, Marín ha continuado con su reproche a los socialistas por el incumplimiento del pacto de investidura. “Empezamos una campaña con un PSOE que ha incumplido el acuerdo y Susana Díaz que ha roto su palabra. Su palabra es su patrimonio, pues se ha quedado sin patrimonio […] Andalucía no es de Susana Díaz ni del partido socialista, y tenemos la obligación de pelear por ello”, ha insistido Marín sobre su ataque a los socialistas.

A continuación, ha matizado: “Ha sido un verdadero pulso constante para sacar logros importantes, que nos ha permitido comprobar que el partido socialista no decía toda la verdad. Al tener que regenerar esta tierra y abrir las ventanas de la Administración para empezar a eliminar chiringuitos y corrupción”.

Al respecto, la secretaria general del PP andaluz, Loles León, ha dudado de la veracidad de las palabras de Marín. “Me alegro de las declaraciones de Marín, pero tengo mis dudas porque soy más de hechos y Ciudadanos me ha demostrado siempre lo contrario”, informa Europa Press.