Ciudadanos romperá hoy el pacto de investidura con Susana Díaz y aboca a Andalucía a un anticipo electoral

El pacto entre los socios de investidura está roto y Andalucía, en consecuencia, adelantará con toda probabilidad las elecciones. Faltan los formalismos. Esta tarde, el líder de Ciudadanos en esa comunidad, Juan Marín, propondrá a la ejecutiva nacional de su partido, reunida en Málaga, la ruptura del acuerdo de investidura que une a su formación con el PSOE andaluz, tras constatar que no podrá cumplirse en su totalidad antes del final de legislatura, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la dirección de Ciudadanos. Como consecuencia de esa ruptura, Ciudadanos no aprobará los próximos Presupuestos a la presidenta andaluza, Susana Díaz. La dirigente autonómica había condicionado el adelanto a mantener la estabilidad en su Gobierno, por lo que todo indica que su siguiente movimiento será anunciar el anticipo electoral.

Ciudadanos había dado un ultimátum a Díaz de 48 horas, avanzado este miércoles por su líder, Albert Rivera, para cumplir con tres medidas de regeneración de su acuerdo de investidura de 2015 que consideraba imprescindibles: la eliminación de los aforamientos, la reforma de la ley electoral y la apertura de las listas electorales. En realidad, se trataba de un plazo inútil porque el Gobierno andaluz ya había contestado que no daba tiempo a la supresión de los aforamientos, toda vez que están recogidos en el Estatuto de Andalucía y la medida requería su reforma y un referéndum, incompatibles con los seis meses que restan hasta las elecciones.

Esta tarde, la ejecutiva nacional de Ciudadanos decidirá romper el pacto, tras la propuesta que hará el líder autonómico, que eleva al órgano un informe sobre el cumplimiento de dicho acuerdo. La ruptura, avisó este pasado miércoles el portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, “aboca a la comunidad autónoma andaluza a unas elecciones anticipadas”. Una vez confirmado, entonces, solo resta fijar la fecha, algo que corresponde a la presidenta andaluza.

El adelanto de los comicios en Andalucía –que será de apenas unos meses, ya que las elecciones están previstas para marzo de 2019 –rodeaba desde hacía tiempo la política andaluza. Díaz lo ha negado, no obstante, una y otra vez. Ciudadanos asegura no haber pactado este desacuerdo con el PSOE andaluz, trasladan fuentes de su dirección, sino que el partido constató que el Gobierno de Díaz estaba en la tesis de un anticipo inminente al reunirse la pasada semana para el seguimiento de su acuerdo de investidura. Según estas mismas fuentes, los socialistas no dieron ninguna opción al cumplimiento de lo que restaba del acuerdo. De esta forma, el partido de Rivera ha pretendido anticiparse al anuncio de la presidenta andaluza.