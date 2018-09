Rivera da a Díaz 48 horas para salvar el pacto de investidura en Andalucía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dejado entrever que este viernes romperá el pacto de investidura firmado con el PSOE en Andalucía en 2015 por los "incumplimientos" en el mismo, pero antes ha dado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, 48 horas para rectificar. Esta ruptura allana el camino para que los andaluces vayan a las urnas este otoño en vez de la próxima primavera –fecha prevista-, dado que la presidenta ha repetido que dicho adelanto era innecesario, puesto que contaba con estabilidad. “Si Susana rectifica hoy o mañana, no habrá ruptura. Pero al PSOE le preocupa verdaderamente la agenda judicial y los ERE (…) El pacto es muy sencillo. Si la voluntad del gobierno es cumplir con su palabra, se agotará el pacto. Pero si el PSOE ha decidido mentir a los andaluces y no cumplir, también es sencillo”, ha afirmado Rivera en Córdoba. Díaz ha criticado que Rivera pretende "utilizar a Andalucía en sus cuentas electorales y su carrera con Pablo Casado para ver quién está más a la derecha".

El líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, presentará un informe sobre los incumplimientos del pacto de investidura el viernes en la Ejecutiva nacional del partido, que se celebrará en Málaga. Y a continuación la dirección del partido aprobará previsiblemente poner fin al pacto, toda vez que las condiciones que ha puesto al PSOE Díaz ha dicho ya que no da tiempo a cumplirlas. Ciudadanos exige a la presidenta andaluza que elimine los aforamientos a nivel autonómico, una reforma de la ley electoral que asegure la proporcionalidad y que permita listas abiertas, tres medidas de regeneración incluidas en su acuerdo en 2015 que no se han cumplido.

La decisión sobre la ruptura o no del acuerdo de investidura es de la dirección nacional tras escuchar la opinión "fundamental" del líder andaluz, trasladan fuentes de la ejecutiva de Ciudadanos. “Está claro que se hablará de este asunto. Si definitivamente no se cumple, tomaremos decisiones. El PSOE debe rectificar. Si no lo hace, tomaremos decisiones”, ha repetido Rivera.

La presidenta de la Junta ha reiterado este miércoles en Almería que la fecha para la celebración de las próximas elecciones autonómicas "se va a decidir aquí, no fuera de esta tierra". "No voy a perder la oportunidad de mejorar la vida de los andaluces, que me merece mucho más la pena que las bullas, los nervios y la precipitación de Rivera", ha dicho Díaz, quien ha matizado que el posible adelanto electoral va a depender de la estabilidad. "Cuando no la haya, hablarán los andaluces, pero de lo que quieran los andaluces, incluida la fecha que se va a decidir aquí y no en otro sitio", ha reiterado. En realidad, la estabilidad consiste en mantener a su principal socio, Ciudadanos, que le ha aprobado los últimos tres Presupuestos generales.

La arena política andaluza presenta el siguiente escenario: desde la pasada primavera la oposición repite que Susana Díaz adelantará al otoño las elecciones previstas para marzo de 2019. La presidenta lo ha negado una y otra vez, siempre bajo la excusa de que Andalucía dispone de estabilidad y no hay necesidad de adelanto. Pero ha llegado septiembre y se ha levantado un tornado artificial. Ciudadanos, socio de investidura del PSOE, avanzó que si el Gobierno no eliminaba los aforamientos de los diputados, no apoyaría los Presupuestos de 2019.

El PSOE le ha respondido con claridad que no pensaba eliminar los aforamientos para políticos porque no daba tiempo antes de los comicios al ser necesario cambiar el Estatuto de Autonomía, puesto que lo recoge, y para ello hace falta un referéndum que costaría 20 millones, ese fue el coste del referéndum celebrado en 2007. En tal caso, si no hay cese de aforamientos y no hay Presupuestos, Susana Díaz tiene en bandeja el argumento de que la estabilidad se ha roto y por tanto es necesario anticipar las elecciones.