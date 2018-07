“Somos la alternativa que jamás se había dado en Andalucía”

Juan Marín, secretario general de Ciudadanos Andalucía,en la sede del grupo en Sevilla. Laura León

Juan Marín irrumpió en la escena política andaluza en 2015, como cabeza de lista de Ciudadanos, un partido sin estructura ni implantación en Andalucía. En tres años y medio ha pasado a convertirse en el dirigente más valorado en esta comunidad. Acaba de ganar las primarias de su partido para presidir la Junta en un proceso muy cuestionado por su celeridad. Marín afronta el reto de romper con el bipartidismo en la región y de confirmar los buenos datos que avalaban a su partido en las encuestas hasta la moción de censura. El desafío es de tal calibre que los líderes nacionales de la formación van a volcarse en las elecciones andaluzas.

Pregunta. ¿Se siente reforzado con un 67% de apoyos y un 55% de participación en las primarias?

Respuesta. Yo me siento respaldado porque un 55% es un porcentaje elevado, en municipales hay localidades en las que no se llega a esas cifras. Y que dos tercios de los afiliados entiendan y respalden tu gestión después de tres años y medio tan complicados es para sentirse orgulloso.

P. ¿El debate sobre el liderazgo de Ciudadanos en Andalucía ya está resuelto entonces?

R. Nunca me ha preocupado y creo que es sano. Surge en todos los partidos políticos. Te vas al PSOE y el liderazgo es de los sanchistas o los susanistas; en Podemos Rodríguez tiene su parte crítica. Y si hablamos del PP en Andalucía ni le cuento. Cuando le dimos el sí a la señora Díaz para la investidura, hubo que explicarlo, nadie entendía que así le estábamos cerrando la puerta a Podemos.

P. ¿El tono beligerante entre los tuits de Albert Rivera, la presidenta Susana Díaz y usted mismo, es el preludio del fin del acuerdo con el PSOE?

R. Si Rivera viene aquí y dice que nuestro objetivo es acabar con 37 años de Gobierno socialista, su presidenta no puede decir que Rivera ofende a los andaluces. Si Díaz quiere utilizar esto como una confrontación con Ciudadanos para ir abriendo una grieta para convocar elecciones, no le hace falta. Que convoque cuando le apetezca. Después de estos tres años y medio de estabilidad a cambio de nada por parte de Ciudadanos, no hay ninguna excusa para seguir en el victimismo en el que ha estado la presidenta hasta ahora.

P. ¿Díaz ha hablado con usted sobre lo que le va a pedirle al presidente del Gobierno en su reunión del 23 de julio?

R. No. Lo razonable sería convocar a todos los portavoces y contarnos lo que le va a trasladar a Sánchez para que cada uno tenga la oportunidad de hacerle sugerencias. Eso sería una muestra de calidad democrática en una institución como la Junta. Esa falta de tacto de Díaz se le ha notado en esta legislatura.

P. ¿Qué le diría usted que tiene que pedirle a Pedro Sánchez?

R. El problema fundamental es la falta de empleo y la precariedad, por lo que son necesarias inversiones públicas para que Andalucía sea competitiva. Otra cosa que le pediría es que se haya justicia social con los impuestos y que de una vez por todas haya una armonización fiscal en este país.

P. ¿Qué le parece la reducción de déficit anunciada por el Gobierno central?

R. Es una limosna. 350 millones de euros, a cambio de que Díaz no insista con los 4.000 millones de financiación.

P. ¿El PSOE de Sánchez es igual que el PSOE de Díaz?

R. Hasta hace poco me parecía que no, pero cada vez se están pareciendo más. A pesar de sus diferencias en las primarias, estoy viendo que la resignación empieza a formar parte de las palabras de Díaz. Y veo un PSOE más cercano a Podemos. A la hora de regenerar las instituciones, los organismos públicos, Díaz y Sánchez actúan exactamente igual. Lo hemos visto con RTVA en Andalucía y con RTVE en España. Los dos protegen las estructuras de partido de forma idéntica.

P. Ustedes han establecido unas líneas rojas para reeditar el pacto con el PSOE: en el caso de condena en los ERES, el PSOE debe asumir responsabilidades. ¿De qué tipo?

R. No lo sabemos porque tenemos que esperar la sentencia de los ERE. Si hay personas que están condenadas por haber malversado dinero público, debe tener una responsabilidad política.

P. ¿Cuántos escaños aspira Ciudadanos a lograr en las elecciones andaluzas?

R. Nosotros aspiramos a formar Gobierno y para eso no sé cuántos escaños serán necesarios en función de la participación y la distribución de votos, lo que sí sé es que a nosotros la ley electoral no nos favorece. No nos preocupa el número de escaños, lo que nos preocupa es que los que consigamos sean útiles.

P. ¿En qué condiciones y con quién entraría Ciudadanos a formar Gobierno en Andalucía?

R. Solo podríamos negociar con partidos que sean constitucionalistas, con lo cual descartamos Podemos, porque los que quieren romper nuestro país no entran en nuestro proyecto político. Que haya una regeneración democrática interna donde la corrupción no tenga cabida, es otra condición fundamental. No vamos a entrar en el juego de los que quieren privilegios para otros territorios o romper el país. El PP y el PSOE cumplen esos requisitos y no hay preferencias.

P. En su tuit se refería a que Díaz “apoya los privilegios de otros territorios”. ¿El respaldo al cupo vasco, eventuales concesiones a Cataluña, serían un impedimento para formar Gobierno con el PSOE?

R. Sí serían cuestiones que estarían en la negociación. Porque que haya más recursos para unos y menos para otros, afecta a los andaluces.

P. Si se dan las circunstancias de que el apoyo de Ciudadanos sea clave para que el PSOE no gobierne con Podemos, lo apoyarían pese a que han dejado claro que hay que acabar con 37 años de gobierno socialista

R. Lo que hemos dicho es que esperamos que el PSOE o el PP nos tengan que apoyar a nosotros para gobernar en Andalucía. Cuando tengamos la aritmética de los resultados, si somos necesarios para poner en marcha Andalucía, nos sentaremos a negociar con los partidos que estén en el ámbito político de Ciudadanos.

P. ¿Le preocupa que otro apoyo al PSOE pueda pasarles factura?

R. No me preocupa. Lo que me preocupa es que Andalucía se pare y caiga en manos de los populistas y en ese caso si hay que tomar decisiones, hay que ser valiente.

P. Todo lo que usted reivindica como logro de Ciudadanos: política fiscal, PIB más alto, bajada del paro… son tantos que también esgrime Díaz. ¿Cómo se va a desmarcar del PSOE en la campaña?

R. Esto no es una cuestión de medallas, sino de ver el resultado de un trabajo con 8 diputados. Si hubiéramos tenido 33 como el PP ¿hubiéramos estado 37 años en la oposición? Al final el mejor socio que ha tenido el PSOE en Andalucía ha sido el PP, su conformismo y resignación.

P. ¿Las decisiones importantes que adopta Ciudadanos en Andalucía, en realidad las toma Madrid?

R. Esto va de un solo proyecto para este país, que se llama Ciudadanos y nuestro presidente y líder es Albert Rivera. Por supuesto que cuando defendemos la igualdad entre todos los españoles es el mismo discurso en Andalucía o que el de Inés Arrimadas en Cataluña, porque es un solo proyecto. A mí Albert no me da instrucciones para negociar el impuesto de sucesiones.

P. Rivera y Arrimadas van a estar muy presentes en la campaña andaluza y el pasado lunes en Sevilla hicieron mucho hincapié en Cataluña. ¿Incluir Cataluña en la campaña va a ser una estrategia electoral?

R. En Cataluña parecía imposible que los independentistas pudieran perder. En Andalucía hace 37 que el PSOE ganó y también puede parecer imposible que pierda. Hasta ahora los andaluces solo podían elegir entre el PSOE y PP. Por primera vez hay un espacio de centro. Somos la alternativa que hasta ahora no se había producido. El cambio en Cataluña con Inés, aquí también es posible.

P. ¿Esa ilusión de romper con el bipartidismo en Andalucía pueda truncarse por la inercia de las encuestas a la baja de Ciudadanos tras el cambio en La Moncloa?

R. El efecto Sánchez puede tener su efervescencia. Ahora mismo lo que hay es un cambio de Gobierno y se empieza a conocer la letra pequeña y eso le va a pasar factura la marca del Partido Socialista. En Andalucía estoy convencido de que cuando Díaz le dé al botón de las elecciones, los casilleros se van a poner a cero, pero algunos vamos a tener cosas que explicarle a los andaluces y otros solo justificaciones de lo que no han hecho.