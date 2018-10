Rivera se compromete personalmente a que Ciudadanos no investirá de nuevo a Susana Díaz

Ya no es solo el líder andaluz. Albert Rivera ha comprometido su palabra. Ciudadanos no investirá a Susana Díaz otra vez si tras las elecciones del 2 de diciembre la candidata socialista necesita sus votos para volver a ser presidenta de la Junta de Andalucía, según ha asegurado este lunes el líder de Ciudadanos en rueda de prensa tras la reunión de su ejecutiva. Rivera ha asumido este lunes ese compromiso personal, tal y como ha dicho ya su candidato a las elecciones, Juan Marín, que sorprendió con ese anuncio la semana pasada. Tanto Marín como Rivera se comprometieron respectivamente en 2015 a no investir a Díaz ni a Mariano Rajoy, pero en ambos casos acabaron haciéndolo. En privado los dirigentes del partido insisten en que esta vez van en serio.

"Después del 2 de diciembre, la señora Díaz y el PSOE no va a gobernar con los votos de Ciudadanos", ha insistido Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, este lunes en Madrid tras participar en la ejecutiva. Después de él, el propio Rivera no ha dejado ninguna duda de que esa posición es la de todo el partido. "Lo que ha dicho Juan Marín es una política de partido, que apoyamos desde la ejecutiva nacional", ha afirmado el líder de Ciudadanos, que ha remachado: "Suscribo y apoyo lo que ha manifestado nuestro candidato de que es hora de un cambio. Y si es hora de un cambio, ese cambio no puede ser otro Gobierno del PSOE, creo que lo entiende todo el mundo. Habrá que buscar mayorías alternativas, habrá que liderarlas y encabezarlas".

Por si quedaba alguna duda —dados los antecedentes—, a Rivera se le ha preguntado en la rueda de prensa si eso significaba que él se comprometía en primera persona a que Ciudadanos no investirá a Susana Díaz. "Efectivamente, se lo confirmo", ha contestado. No hay ranuras en el discurso entonces para que el partido pudiera sostener en el futuro que no llegó a decir lo que ha dicho.

En privado el relato es el mismo. A pesar de que Ciudadanos firmó un acuerdo de investidura con Susana Díaz en 2015 y ha aprobado sus tres últimos presupuestos, la formación ha decidido romper amarras definitivamente con el socialismo andaluz. El partido está dispuesto incluso a que se repitan las elecciones en Andalucía si Díaz no consigue que ninguna otra formación le dé su apoyo para ser investida, en caso de repetir victoria electoral, como predibujan las encuestas. El cálculo que hace la dirección regional es que, en todo caso, llegado el momento Podemos se abstendrá para permitir que la socialista gobernara y no se repitieran elecciones. Ellos se quitan de la ecuación.