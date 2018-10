Pablo Casado pide acabar con “la red clientelar de corrupción” del PSOE en Andalucía

El presidente del PP, Pablo Casado, ha corregido este domingo en Málaga su acusación lanzada el pasado miércoles en el Congreso, cuando aseguró que en Andalucía se habían malversado "1.000 millones de euros que acaban en mariscadas, en cocaína, en juergas y en prostitutas”. Este domingo ha ligado la mayoría de esa cantidad a la causa de los ERE, dotada con 855 millones y cuyos fondos fueron destinados a las ayudas sociolaborales para desempleados.

"La Junta tiene a sus dos expresidentes en el banquillo, acusados por el escándalo de corrupción mayor de la historia de España: 900 millones de euros malversados. Y sí, se nos escapan los ceros. Pero cuando se dicen, por ejemplo, esos 32.000 euros, cinco millones de las antiguas pesetas, gastados en un puticlub, se entiende la perversidad de la administración pública andaluza, que tiene a chóferes comprando cocaína para sus señoritos y facturas multimillonarias en prebendas”, ha reconocido en un acto celebrado esta mañana en Málaga. La Guardia Civil acusa al exdirector de la fundación pública de la Junta Faffe, Fernando Villén, de haber gastado 31.969 euros con tres tarjetas en 12 clubs de alterne entre 2004 y 2009.

A pesar de su marcha atrás, Casado ha mantenido el tono duro que focaliza la precampaña del PP en la corrupción: “Susana Díaz va dando lecciones en Madrid cuando tiene una administración corrupta. ¿Pero qué lecciones nos van a dar a nosotros?”, ha dicho Casado, que ha criticado la “prepotencia” de la presidenta andaluza, “que humilla a los andaluces al llevarlos a la cola del paro, a las listas de espera, a los barracones de los colegios y que hace el ridículo a nivel internacional por los casos más sangrantes de corrupción”.

Para el líder del PP la solución pasa por votar a su candidato, Juan Manuel Moreno, en las próximas elecciones del 2 de diciembre. "Tiene una hoja de servicios intachable, un programa valiente y necesario y la certeza de que no va a defraudar a su tierra”. “Lo hemos hecho bien en las capitales, lo hemos demostrado. Ahora tenemos que pedir a los andaluces que confíen en nosotros para hacerlo también a nivel autonómico", ha añadido.

Durante el acto, Casado ha reflexionado sobre los 36 años que lleva en el poder el PSOE de manera ininterrumpida. "¿Es justo que los jóvenes menores de 40 años no hayan visto otro color en la Junta que el socialista? ¿Sería justo que solo hubieran visto un canal de televisión, solo pudieran tener un equipo de fútbol, solo hubieran trabajado en una empresa? El drama de esta tierra es que no ha habido alternancia. Es necesario un saneamiento democrático por la corrupción, por la red clientelar, por todo aquello que lleva haciendo el PSOE en esta tierra durante todo estos años. (...) Andalucía le ha dado demasiado al socialismo y el socialismo no le ha dado nada", aseveró.

Previsto en un principio en la Plaza de la Constitución, la lluvia obligó a modificar el plan previsto para este mitin, celebrado finalmente en un hotel de la capital malagueña y al que acudieron cerca de 2.000 personas. Antes que Casado intervino Moreno, al que los asistentes aplaudieron entre vítores de “presidente, presidente”.

Respecto a la reunión mantenida entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, Casado ha pedido la “reprobación o censura” de este encuentro por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No sabemos si fue para negociar unos presupuestos, para pactar con los batasunos o directamente para que la historia de la derrota de ETA se siga escribiendo con impunidad. Nosotros no vamos a tolerar que se escriba la historia del ETA sin contar con las víctimas del terrorismo” y pidió a Otegi “que ayude a esclarecer los 376 asesinatos que quedan impunes. “Con los asesinos no tenemos nada que negociar”, subrayó.

Casado se despidió mientras advirtió que viajará “un par de veces todas las semanas” a Andalucía durante los próximos 50 días hasta la celebración de las elecciones autonómicas el 2 de diciembre.