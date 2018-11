Díaz arremete contra los líderes de PP y Ciudadanos y advierte contra un posible bloqueo

En la segunda jornada de la campaña electoral, la candidata socialista, Susana Díaz, ha elevado el tono de su discurso, hasta ahora con un perfil deliberadamente bajo. Durante un mitin en Málaga, la presidenta andaluza no ha arremetido, sin embargo, contra sus rivales a la Junta, Juan Manuel Moreno por el PP y Juan Marín, por Ciudadanos, sino contra sus respectivos líderes nacionales, Pablo Casado y Albert Rivera, que están librando su particular pugna por la hegemonía de la derecha en Andalucía, con un claro mensaje para alertar sobre un futuro bloqueo político tras el 2 de diciembre.

“Desde que ha empezado esta campaña tengo siete caravanas recorriendo Andalucía para meterse conmigo. Esto da la dimensión de lo que son estas elecciones: unos de un lado tratando de bloquear Andalucía y otra, la nuestra, tratando de luchar por ella”, ha señalado Díaz, para referirse inmediatamente al dirigente nacional de Ciudadanos a quien ha afeado su cambio drástico de estrategia, que ha pasado de apoyar su investidura y sostener tres Presupuestos andaluces a ofrecer sus votos al PP para impedir que el PSOE vuelva a gobernar en la región. “¿Habéis visto a Rivera? Primero vino de nuevo, a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad, y ahora ya se olvida lo de lo que defendía, de que tenía que gobernar la lista más votada”, ha señalado. “Ahora le ha dicho a su candidato algo parecido a la canción de Pimpinela: 'Olvida su nombre, no la recuerdes porque tienes experiencia. Le ha dicho que se olvide de lo que ha hecho para Andalucía”, ha ironizado en referencia a Marín, a quien no se ha referido por su nombre en ningún momento.

Luego, se ha referido a Casado a quien ha llamado sarcásticamente: “El verdadero candidato”. “Ha puesto a otro con el lema: ‘Garantía de cambio”, ha dicho en referencia al cartel electoral del PP en el que aparece Moreno con el eslogan. “Garantía de cambio’, si en 15 días no te sirve, no te preocupes que pongo otro”, ha añadido, ahondando en la debilidad del aspirante popular a la Junta entre sus propias filas.

Díaz insiste en estos días en que quiere una campaña limpia, sin insultos, pero esta mañana ha pasado al ataque llamando a la movilización de los votantes contra un posible bloqueo por las fuerzas de derechas, un escenario que el PSOE no descarta a partir del 3 de diciembre. “El día 2 llamo a una gran movilización. Tu futuro depende de ti, de tu voto. En esta tierra ganamos los socialistas porque a los andaluces les da la gana, porque votan en libertad”, ha arengado Díaz.

En esa línea beligerante ante el PP y Ciudadanos, la candidata ha atacado en varias ocasiones las políticas conservadoras, ante más de 800 personas: “Cuando la derecha está rabiosa, no tiene límites”. “Lo hemos visto esta semana, cuando la derecha barre, barre para la banca”. También ha reprochado a estos partidos que obvien el debate andaluz en la campaña. “Quienes están planteando que esta es la primera vuelta de las generales, nos faltan al respeto, porque no irían a otros territorios de España para decirles a sus ciudadanos lo que les interesa a los andaluces. ¿Si no lo hacen en otras elecciones autonómicas por qué lo hacen en las andaluzas? Porque no nos tienen el respeto suficiente. Porque cuando lo hacen, no les están dando la dimensión y la importancia que tiene esta tierra. No vamos a aceptar ser menos que las demás comunidades y que aquí se hable de otra cosa”, ha insistido.