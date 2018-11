Rivera sugiere que pactará con el PP si suman para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía

Albert Rivera ha ratificado este viernes que su divorcio con el PSOE andaluz es total y ha sugerido estar dispuesto a pactar con el PP para desalojar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía. Ciudadanos, que rompió su acuerdo de legislatura con el PSOE hace apenas dos meses, marca ahora como prioridad el "cambio" en Andalucía, y eso solo pasa, a juicio de Rivera, porque los socialistas dejen de gobernar en la comunidad. "Si hay un solo escaño más de cambio que de continuidad, habrá cambio. Eso es lo que puedo asegurar", ha afirmado Rivera esta mañana en RNE. El líder de Ciudadanos no ha cerrado la puerta incluso a dar sus votos para investir al PP, si este quedara por delante de su partido en las urnas.

Tres años de acuerdo con el PSOE andaluz —en los que Ciudadanos ha apoyado los tres últimos Presupuestos de Susana Díaz— de los que ahora se quiere pasar página. "El objetivo de esta campaña es abrir una nueva etapa en Andalucía", ha subrayado Rivera, que argumenta el cambio de estrategia en que en 2015 no estaban en la misma posición cuando llegaron al Parlamento andaluz, con solo nueve escaños, que ahora, que sí están en condiciones de gobernar (según los sondeos hay un triple empate entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, con el PSOE en cabeza). "Y no es lo mismo 33 años [de gobierno del PSOE en Andalucía], que son muchos; que 37, camino de 41 si gana el PSOE", ha razonado.

El objetivo es sacar al PSOE del poder. "Si Ciudadanos consigue una mayoría parlamentaria para que haya una nueva etapa de esperanza, de ilusión, de ambición en la Junta de Andalucía, nosotros lo vamos a hacer posible", ha subrayado Rivera. "¿Aunque no lidere esa mayoría parlamentaria Ciudadanos?", le han preguntado en RNE. "Bueno, lo he dicho así de claro, un solo escaño más de cambio", ha contestado Rivera. Fuentes del partido no han querido aclarar si Ciudadanos apoyaría al PP si este quedara por delante, mientras el candidato del partido a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha matizado después que "el cambio solo será posible si Ciudadanos lo lidera". "Porque el PP ya sabemos lo que ha venido haciendo hasta ahora, y el PSOE ni les cuento", ha argumentado en una visita a una cooperativa de aceite en Antequera (Málaga).

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido esta mañana que estarían “encantados” de recibir el apoyo de Ciudadanos, pero a 15 días de las elecciones, ha reclamado el voto del centro derecha para sus siglas recordando que el partido de Albert Rivera dio “respiración asistida” al Gobierno socialista de Susana Díaz. “¿Ahora hablan de cambio? Pues llegan tarde. Por lo menos podían haber sido más exigentes. La única fuerza creíble para ese cambio en Andalucía es el PP, pero contaremos con todos los partidos que quieran hacerlo posible”. El mismo escepticismo tiene el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que hoy se ha comprometido ante notario a no pactar con el PSOE. "Ya nos ha pasado y hace cuatro años el señor [Juan] Marín dijo que no iba a pactar con el Partido Socialista y pactó", ha recordado Moreno, informa Javier Martín- Arroyo.

Casado ha hecho estas declaraciones durante su visita a una fábrica de Renault, escenario escogido para criticar el anuncio del Gobierno de prohibir los coches de diésel y gasolina en 2040. El líder popular, que ha diseñado la campaña andaluza en clave nacional, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de dar datos falsos sobre la contaminación y de poner en riesgo de miles de puestos de trabajo con sus medidas.

La campaña andaluza arranca en su primer día con el debate sobre los posibles pactos postelectorales. Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida, se ha presentado como "la única garantía de cerrarle la puerta a las derechas". "Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que Susana Díaz le ha abierto la puerta a Mariano Rajoy en La Moncloa y a Ciudadanos en la participación de las políticas que se han hecho en Andalucía en los tres últimos años. Por eso la única fuerza que puede decir con coherencia, con la cabeza alta y con seguridad de que la hemeroteca y la memoria no nos van a traicionar que hemos luchado contra la derecha en esta comunidad autónoma somos Adelante Andalucía", ha defendido desde Huelva, informa Ana Marcos.