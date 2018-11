Sánchez y Díaz llaman a la movilización para evitar “un bloqueo de las derechas” en Andalucía

En su primer acto conjunto, y probablemente el único, de la campaña, la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han exhibido la buena sintonía que ya mostraron hace un mes durante la presentación de la presidenta como aspirante a la Junta en Sevilla y días más tarde en su encuentro tras el consejo de ministros celebrado en la capital andaluza. Durante un mitin multitudinario (1.500 personas en el interior del recinto y otras 500 fuera) en Chiclana, Cádiz, Díaz ha mostrado a Sánchez su agradecimiento por las medidas que ha comprometido en estos meses que lleva en La Moncloa, en contraposición al discurso reivindicativo y victimista que esgrimía ante Mariano Rajoy. En el mitin, ambos han hecho hincapié en "la movilización contra las derechas" que representan PP y Ciudadanos.

“Tengo que empezar agradeciendo al presidente que en estos meses ha estado ayudando a esta tierra. Se lo han puesto complicado, pero está haciendo lo que es correcto y lo que es justo”, ha comenzado Díaz, para recordar a continuación el compromiso del Gobierno español con los astilleros de Navantia durante la crisis con Arabia Saudí o las recientes ayudas de casi 1000 millones de euros al Campo de Gibraltar. "Cuando llamé a Pedro para ayudar a Navantia, no lo dudó, frente a quienes decían una cosa en Madrid y otra en Cádiz, en referencia a Podemos, que mantuvo posiciones divergentes entre paralizar los contratos con el reino saudí, que defendía Pablo Iglesias, y la de garantizar los empleos, que propugnaba el alcalde de Cádiz, José Manuel González.

Tanto el Gobierno como los dirigentes territoriales del PSOE consideran que un buen resultado el 2 de diciembre repercutiría en las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo, y así lo ha reconocido Sánchez en el arranque de su intervención. "El tren de las victorias socialistas tiene su primera parada en Andalucía", ha asegurado el presidente.

La candidata socialista ha vuelto a llamar a la movilización al votante socialista para impedir una posible alianza entre PP y Ciudadanos: “Se trata de una coalición de perdedores pensando en cómo se unen para parar Andalucía y parar el progreso”, ha señalado Díaz, que ha pedido una mayoría amplia para que nadie haga bloqueos. “Esta es una campaña de todos contra el PSOE y todos contra mí. Sin ti no soy nada, sin meterme con el PSOE no soy nada y en eso han convertido la campaña electoral”, ha enfatizado la presidenta, en otro eje de su discurso electoral para conjurar el peligro de un bloqueo tras el 2 de diciembre: presentar el debate como un todos contra Susana Díaz. "Ya han dicho que votar a Ciudadanos es votar al PP. Con claridad han dicho que quieren que sus votos vayan a ayudar al PP", ha advertido en referencia al ofrecimiento de Albert Rivera de ceder sus votos a los populares si con ello pueden desbancar al PSOE del Gobierno en Andalucía.

Sánchez, como Díaz, también ha advertido de los efectos de una posible pinza de las formaciones conservadoras a partir del 3 de diciembre y ha criticado su discurso beligerante. "No se puede despreciar a Andalucía para luego querer gobernarla. Despreciar Andalucía es quedarse en la descalificación. Son conscientes de que van a ser derrotados el 2 de diciembre y lo que quieren es ver si suman para hacer lo que han hecho dos años en España: Paralizar y recortar", ha afirmado.

El presidente del Gobierno también ha alertado contra los peligros de un bloqueo político que impida un Gobierno estable del PSOE tras el 2 de diciembre. “No sabemos quién va a ser segundo. El PP, Ciudadanos o Adelante Andalucía, ¿ahora se llaman así, no? Necesitamos una mayoría profunda para evitar que haya bloqueos y que Andalucía siga gobernada por Susana Díaz”, ha advertido Sánchez. “Susana está anteponiendo la democracia frente a los discursos autoritarios", ha cerrado el mandatario socialista.

En esa línea, Sánchez también ha alertado contra "los efectos de las derechas", acusando al PP y Ciudadanos de ser los responsables del auge de Vox, que según el CIS lograría un diputado en el Parlamento andaluz por Almería. "Su abandono de la moderación está haciendo que crezca la extrema derecha como consecuencia de su irresponsabilidad política", ha afirmado.

La presidenta ha sido interrumpida en el comienzo de su intervención, en unas bodegas de vino, por una mujer que se ha levantado de entre el público enarbolando una pancarta en la que se leía: “Susana corrupta #yovotonulo por mis hijos y mis nietos”. Díaz ha reaccionado rápidamente apelando al respeto. “Cuando uno impide que el otro pueda hablar, debilitamos a la democracia, cuánto daño se hace a la democracia cuando se encanalla y se crispa la sociedad”. Tras el desconcierto inicial y arropada por el resto de los asistentes ha puesto punto final al incidente, insistiendo: “Nunca llevéis la crispación al debate, como lo hacen los otros partidos. Dejad que otros se manifiesten libremente, pero no insultéis, no vayáis a los actos de otros partidos para insultar, sino para escuchar”. No fue el único percance del mitin. Minutos más tarde, un asistente se desvanecía, sin mayores consecuencias.

Cádiz, provincia estratégica

Se cumplieron los vaticinios de marzo de 2015 en Vícar (Almería), cuando, durante otro mitin cargado de simbolismo por ser el primero en el que el secretario general arropaba a la candidata socialista, Sánchez pronunció la frase: “Susana, tú a San Telmo y yo a La Moncloa”. El augurio se hizo realidad, aunque no con el guion que sus protagonistas esperaban. Tres años y medio después vuelven a mostrar sintonía, tras los marcados desencuentros del 1 de octubre de 2016 y del proceso de primarias.

Ha sido el PSOE de Andalucía el que decidió escoger Chiclana como escenario para el que todo apunta que será el único mitin entre el presidente del Gobierno y la candidata socialista. Este es el municipio en el que nació el vicepresidente de la Junta y mano derecha de Díaz, Manuel Jiménez Barrios, y es la localidad donde mejores resultados cosechó el partido de toda la provincia gaditana en las pasadas elecciones municipales, en una circunscripción que siempre ha sido leal al PSOE en todos los comicios celebrados desde la reinstauración de la democracia en España. Pero Chiclana también tiene un simbolismo para Sánchez. Su alcalde, Ernesto Marín, fue de los pocos en la región que se posicionó a favor del secretario general socialista en el proceso de primarias y tras su victoria protagonizó algún encontronazo con la Junta a la que acusó de hacerle el vacío al municipio en represalia por ese respaldo. Ahora, todo eso ha quedado atrás, aseguran fuentes de la organización del partido en Andalucía, que insisten en que Marín ha sido decisivo para impulsar las listas al Parlamento en esa circunscripción.

La presencia del presidente del Gobierno en Chiclana evidencia la importancia estratégica que los socialistas otorgan a Cádiz, donde según el CIS de esta semana tienen la estimación de voto más bajo (35,40%) después de Málaga (31,48%) y Granada (32,99%). De las ocho provincias andaluzas, Cádiz fue en la que Díaz obtuvo el menor respaldo en 2015 (31,64%) aunque no se llegó a dar el caso de Almería, la única donde el PP fue el más votado. La presidenta autonómica obtuvo seis diputados en esta circunscripción en 2015. El CIS contempla que los socialistas puedan sumar un escaño más en la provincia en detrimento de Podemos, todo un mensaje en el corazón del proyecto de Teresa Rodríguez y su pareja José María González Kichi, alcalde de Cádiz.