El Gobierno aprueba casi 1.000 millones para el campo de Gibraltar en plena campaña andaluza

El ministro Fernando Grande-Marlaska (izquierda) y la ministra Isabel Celaá este viernes. Eduardo Parra (EP) / EPV

La medida estrella del Consejo de Ministros de este viernes, presidido por Carmen Calvo ante la ausencia del presidente por encontrarse de viaje en Guatemala, ha sido un plan especial de casi 1.000 millones de euros para el Campo de Gibraltar, anunciado precisamente en el primer día de la campaña andaluza. Muchas de esas inversiones, especialmente 810 millones en infraestructuras, ya estaban programadas, pero el Gobierno decidió fusionar todas las medidas de ocho ministerios para esta zona deprimida de Andalucía, con un 25 % de paro y una preocupación especial por las consecuencias del Brexit, el narcotráfico y la llegada de pateras con inmigrantes irregulares, precisamente en plena campaña, algo que fue rápidamente criticado por el PP.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, encargado de presentar el plan, rechazó de plano la posibilidad de que haya una intención electoralista detrás de esta presentación en un día tan simbólico, después de la noche de arranque de campaña. "Se ha estudiado esta posibilidad [que hubiera reproches de la Junta Electoral Central] y se ha entendido que no existe electoralismo. Son medidas del Gobierno central que estaban formalizadas con carácter previo. No queremos que se entienda con ese espíritu", sentenció el ministro.

Hace menos de un mes, en el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 26 de octubre, el Gobierno retiró a última hora un plan de empleo para Andalucía y otras medidas que tenía previsto aprobar allí precisamente porque temía que la Junta Electoral, aunque era en precampaña, dijera que era ilegal. Pero ahora, en plena campaña, el Gobierno aprueba medidas similares, ya que entre las iniciativas, además del gran plan de infraestructuras que afecta sobre todo a los accesos al puerto de Algeciras y la modernización y electrificación de la conexión Algeciras-Bobadilla, de 460 millones, que ya estaba en marcha, hay fondos específicos para la comarca dentro del plan extraordinario de empleo que el Gobierno ha comprometido con una inversión de 50 millones para Andalucía.

Pero según Marlaska, es muy diferente anunciar este tipo de cosas en Sevilla o en Madrid. "Hay un principio jurídico que es la apariencia. Cualquier manifestación de apariencia en un lugar indicado, como era Sevilla, podía interpretarse como algo que no obedecía a criterios objetivos. Esta apariencia es importante. Muchas de estas medidas ya estaban articuladas. No puede paralizarse cualquier actuación del Gobierno en el Campo de Gibraltar o cualquier otra zona siempre que no incida de forma directa ni indirecta en el proceso electoral, como es este caso. No incide, es consecuencia de la gestión", insistió.

Se crearán además tres juzgados nuevos en Algeciras, La Línea y San Roque, y se crearán 12 plazas para fiscales especializados en la lucha contra el contra la droga y la corrupción. En seguridad, ya se han destinado 7,5 millones de euros para mejorar los medios y recursos de la Policía y la Guardia Civil en la zona y en 2019 se destinarán 21 millones más, aunque si no hay Presupuestos, como todo parece indicar, será mucho más complicado.