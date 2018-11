González arropa a Díaz en el arranque de la campaña andaluza

La aspirante socialista a la Junta de Andalucía, Susana Díaz, apura al máximo las horas que quedan antes de la pegada de carteles que dé comienzo a la campaña de las elecciones del 2 de diciembre. Lo ha hecho en El Rocío (Huelva) junto a Felipe González, un apoyo con gran componente simbólico ya que en la zona bordeada por las marismas del Guadalquivir y las arenas del coto de Doñana se recuerda al expresidente del Gobierno por el impulso y notoriedad que dio al enclave.

González ha sido recibido con mucho cariño por los vecinos, que lo esperaban para almorzar con él y con la presidenta andaluza, que no esconde su vena rociera. “Bienvenido a tu casa”, le ha dicho al exlíder socialista la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa (PSOE). En el acto, enmarcado en las marismas rodeadas de bruma, se han mezclado socialistas veteranos con otros más jóvenes. Una convergencia de generaciones de la que pueden extrapolarse algunas de las razones que explican el arraigo de este partido en Andalucía. “Cuando yo empecé en política uno de mis principales referentes era Felipe González. Es un ejemplo de los vínculos tan fuertes del socialismo”, ha señalado la alcaldesa.

“Lo único que echo de menos de cuando era presidente es Doñana”, ha reconocido el expresidente. “Extraño el paisaje y el paisanaje. Echo de menos el cocido del 15 de agosto…”, ha dicho González, quien ha recordado algunas anécdotas que vivió durante sus veranos en el parque natural onubense pero también las críticas que recibió cuando decidió escoger el palacio del coto como su lugar oficial de vacaciones.

González ha ofrecido a Díaz algunos consejos políticos: “Hay mucha gente aprovechándose del miedo de la gente para dar respuestas simples a los problemas. Yo creo en las respuestas sencillas, no en las simples porque quien da respuestas simples está engañando a la gente, porque le está diciendo que los problemas no son complejos”. Le ha recordado que lo importante es ocuparse de lo inmediato: “Ayudar a recuperarse de la crisis a los que aún no lo han hecho”. “Estoy siempre disponible, pero el que quiera saber lo que pienso que me llame, para tener la información de un viejo que no se resigna, y porque no se resigna, lucha”, ha señalado entre aplausos.

En clave electoral, ha recriminado a los políticos que durante la precampaña han ido a Andalucía a hablar de los problemas nacionales para desbancar a Pedro Sánchez y no a abordar los asuntos de la comunidad, enfatizando lo que ya había dicho por la mañana en Sevilla durante un desayuno informativo, en el que también estaba la presidenta Díaz, a la que ha apoyado “por debilidad de origen y porque quien se la está jugando más claramente por el destino de los andaluces está aquí”, ha dicho. “Me preocupa si se está discutiendo sobre los problemas que afectan a los andaluces”, ha señalado. “Salvo alguna excepción, o excepciona, no lo veo”, ha puntualizado irónicamente.

La presencia de González es significativa ya que el PSOE andaluz ha volcado el peso de la campaña directamente en Susana Díaz. Salvo dos actos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previstos para los dos domingos previos al 2-D, la dirigente socialista será la protagonista absoluta de la caravana electoral. Mientras el resto de líderes nacionales se instalarán prácticamente en Andalucía para pilotar unas elecciones vitales para sus intereses generales, Díaz quiere polarizar toda la atención, hasta el punto de que, aunque habrá ministros que intervengan en mítines, lo harán en actos y provincias diferentes de la presidenta, según informó el secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo.

Díaz es la política andaluza más conocida y la mejor valorada (4,1), según los datos del barómetro del CIS publicados este miércoles. El PSOE cifra en ese tirón buena parte de sus expectativas electorales. Una estrategia que ya activaron en los comicios de 2015 y que es coherente con el lema de la candidata de excluir del debate electoral las cuestiones de política nacional, como el procés o los Presupuestos, para hablar solo con “acento andaluz”.