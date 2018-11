Adelante Andalucía pasa al ataque contra Díaz y el PSOE

Hasta ahora, la dirigente de Adelante Andalucía había mantenido un tono plano respecto del PSOE, muy alejado del discurso beligerante que Rodríguez ha mantenido contra la presidenta de la Junta y sus políticas en el Parlamento andaluz en esta legislatura. Ese perfil bajo se evidenció durante el debate en Canal Sur, donde las críticas de la candidata contra Díaz fueron bastante suaves. Una estrategia que desde la campaña defienden de presidenciable, "ya no es la líder de la oposición". Esa indiferencia era mutua. Díaz apenas ha hecho referencia en estos seis días de campaña a Adelante Andalucía, el partido cuyo apoyo es esencial para mantenerse en el poder.

Esa actitud displicente no va a variar pese al endurecimiento del discurso de Rodríguez hacia Díaz, que ayer volvió a lo personal. Desde el PSOE sostienen que este cambio de actitud en Adelante Andalucía responde a una reformulación de estrategia por parte de la confluencia. “Han pasado de la calma para no ofender al electorado socialista desilusionado al que quieren captar, a volver al ataque, seguramente para elevar el perfil bajo que mostró la candidata en el debate”, señalan desde la formación socialista.

En el PSOE son conscientes de que, tras el 2 de diciembre, solo Adelante Andalucía podrá favorecer que Díaz pueda empezar a gobernar en enero, como es su deseo. Rodríguez ya ha confirmado que se abstendrá o apoyará su investidura -en función de los diputados que obtenga- para impedir un Ejecutivo de derechas. Pese a tener ese respaldo, Díaz elude pronunciarse sobre él y prefiere seguir alertando ante una posible obstrucción política, para mantener la movilización de su electorado. “Yo pregunté tres veces en el debate por el bloqueo y todos se dieron cuenta de que el socialismo estaba entre dos bloques: el de las izquierdas que ya están unidas y el de las derechas. Nadie contestó”, afirmó ayer la presidenta de la Junta en Palma del Río (Córdoba).

En la formación incomoda hablar de posibles pactos con Adelante Andalucía tras las elecciones. La mala sintonía existente entre sus respectivas candidatas puede dificultar el cierre de acuerdos. "En esta campaña yo soy la candidata a la Junta, soy su alternativa", dijo ayer Rodríguez. En el PSOE esperan conseguir los escaños suficientes para no tener que depender de la coalición y por eso no se mueven del discurso de advertencia contra la amenaza del bloqueo y se denominan la “izquierda útil”. "A todos los que se sienten de izquierdas y progresistas les pido el voto el dos de diciembre", dijo más tarde en Córdoba.

Respecto del anuncio de la Junta de ayer de la subida de las pensiones no retributivas, incluida en el presupuesto de 21 millones, en el Ejecutivo andaluz explican que era una medida que ya se había anunciado y que suele aprobarse en la última reunión del consejo de Gobierno de diciembre. “Como en ese momento el Gobierno estaría en funciones y ese tipo de decisión no puede adoptarse en esa situación de interinidad, se ha tomado ahora”, explican, negando el carácter electoralista que le atribuye Adelante Andalucía. La convergencia reclama un aumento de cinco millones de euros como punto de partida, es decir, la parte que aportaría la Junta si la alianza entre Podemos e IU gobernara sería de cuatro euros más. “Es asumible”, consideró la candidata, “nos gastamos 700.000 euros en ayudas a los alquileres de los altos cargos y barbaridades en publicidad institucional”.

“Es un insulto para unas personas, una mayoría de mujeres que han sacado adelante a sus familias, que cobran 380 euros”, recalcó Rodríguez. “Y se hace chupando rueda de Adelante Andalucía”. La candidata eleva el tono porque, aseguran desde su campaña, Díaz copia las propuestas de su programa electoral. Ideas que la actual presidenta incluye en sus discursos desde el inicio de la contienda, pero que según el equipo contrario se quedan en la teoría. “Si dura la campaña dos semanas más se apuntan a la banca pública”. “Se apuntan al discurso animalista como el que hizo a Juan Cornejo, bien. Se apuntan al discurso de condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de la normativa laboral vigente, bien”, enumeró Rodríguez. “El problema es que no hemos visto que lo hayan hecho en 37 años. Tienen serias dificultades de credibilidad”.

El programa electoral del PSOE, presentado el miércoles pasado, incluye un extenso apartado dedicado al bienestar animal que incluye hasta 11 medidas distintas. También se incluye un apartado en el que se estipula el compromiso de incrementar en al menos un 25% las pensiones no contributivas y asistenciales. El secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, dijo sentirse cómodo con las propuestas de Podemos e IU. “Están en nuestro programa y las reformas solo requieren sentanrse a negociar”, sostuvo. El condicionamiento de las ayudas públicas al cumplimiento de la normativa laboral no aparece expresamente en el programa, pero la presidenta andaluza desde el primer día de campaña anunció que las empresas que contrataran con la Junta deberían cumplir los convenios colectivos y es una promesa que ha repetido desde entonces en cada acto electoral. “Ella misma lo ha comentado en sede parlamentaria”, dicen desde su equipo.

Rodríguez fue más allá al volver a recordarle a su contrincante su etapa universitaria como ya hizo en uno de los enfrentamientos parlamentarios más duros de la anterior legislatura: “Los alumnos que copian no aprenden, lo sabemos porque somos profesores [en referencia a su profesión y a la de su compañero de fórmula Antonio Maíllo]. Se copia porque no se tienen ideas. Así no me extraña que se tarden más de 10 años en aprobar una carrera”. Desde el PSOE van a continuar manteniendo las distancias con Adelante Andalucía, al menos hasta después del 2 de diciembre.