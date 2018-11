Las fronteras invisibles de El Ejido

El municipio, de 88.000 habitantes (un 54% más que en 2002) continua creciendo al calor de una temporada agrícola de diez meses regada con mano de obra barata, extranjera y también irregular. Pero sus vecinos, en lugar de concentrarse alrededor de su Corte Inglés, se han dispersado creando fronteras que solo se intuyen. Los españoles han ido abandonando las zonas en las que se han acomodado los inmigrantes. Del centro urbano, hasta Las Norias, el castigado barrio de El Acuario y El Sevilla, donde las familias han ocupado edificios enteros y hasta habilitado garajes para tener donde vivir.

Los ejidenses que pueden han comprado un apartamento en Almerimar, la zona con vistas al mar, puerto, ingleses en camiseta y campo de golf. No les gusta asomarse a la ventana y ver mantas y ropa tendida en la terraza del vecino. Aquel que no habla su idioma y reza a un Dios del que desconfía. “No te puedo decir cómo es la convivencia porque yo no convivo. Y además no se les puede decir nada, porque en cuanto subes el tono te acusan de ser racista”, se queja María Martín, dueña de un puesto de pescado y de un apartamento en Almerimar.