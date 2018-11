Almería, la depresión del oriente olvidado

J. V.

En la esquina de la esquina está el hospital comarcal de La Inmaculada, un centro de la Junta situado en Huércal Overa (18.600 habitantes). Atiende a unos 140.000 habitantes de la zona norte de Almería, la menos poblada, y padece un mal recurrente: no logra cubrir las plazas de oftalmólogos, otorrinos o dermatólogos, algo que obliga a sus pacientes a desplazarse unos cien kilómetros hasta la capital o a Granada.

La gerente del hospital, Macarena Marín, habla de una “alta rotación” —los médicos aguantan poco tiempo en el centro— que afecta a especialidades en las que suelen compatibilizar su actividad con una consulta privada, algo que no es rentable en este entorno y que también ocurre en otros lugares, como Huelva. Confluyen otros factores, como que no hay especialistas suficientes para llenar todas las plazas. Y quienes logran una plaza, prefieren trabajar en las capitales.

Los sindicatos consultados piden que se incentive económicamente a estos médicos para que se queden. “O les pones 500 euros, como ayuda, por ejemplo, para la vivienda, o no se vienen”, explica Antonio Moreno, de CSIF. Los contratos “más jugosos", que pasen de los tres meses, son otra opción, sugiere Herminia Palenciano, vocal de CC OO que lleva más de 35 años en el centro huercalense. “Siempre ha sido un hospital de paso y si no tienes nada que te ate, pues te vas a otro lugar con más movimiento”, resume. “El que no tiene arraigo se marcha”, coincide el presidente del Sindicato Médico de Almería.