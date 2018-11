PP y Vox compiten por ser la voz de “la España que madruga”

Vox lleva en su programa la supresión de las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos con representación parlamentaria en función de sus resultados. Como ellos aún no la tienen, no las perciben. Preguntados por qué harán en caso de entrar en las instituciones, el secretario general, Javier Ortega, afirma: "¿Si sacamos representación las vamos a cobrar? Sí, pero ese mismo día, presentaremos una proposición de ley para que los partidos dejen de cobrarlas". Ante la siguiente pregunta - esa propuesta no triunfaría sin mayoría suficiente- añade: " La cobraríamos porque lo que no podemos hacer es salir al ring con las manos atadas y los ojos vendados. No la queremos cobrar y cuando tengamos la mayoría para hacerlo será una de nuestras exigencias".

De momento, se financian con las aportaciones de afiliados (13.000) y simpatizantes. Su multitudinario acto en el palacio de Vistalegre les costó 93.000 euros que reunieron, aseguran, por crowdfunding. Campaña aparte, su mayor gasto es el pago de las fianzas judiciales por la presentación de querellas, como una por la tesis de Pedro Sánchez, de 12.000 euros, o varias contra los independentistas catalanes.

Cuentan, además, con un grupo de padrinos que colaboran en especie, prestando su asesoramiento en distintas materias. Uno de ellos es Steve Bannon, ex jefe de campaña de Donald Trump. "Nos ofreció ayuda de manera gratuita, porque de otro modo nunca podríamos pagarlo, para orientarnos sobre estrategias. Por ejemplo, en Vistalegre nos ayudó con la escenografía. Dentro de sus ideas entra que en España haya un partido político que represente una oposición al globalismo, el multiculturalismo, lo que Trump representa en EEUU. Él ve una sintonía en el mensaje", afirma Ortega.

Vox dice contar, además, con el apoyo altruista de "exjueces del Tribunal Constitucional y del Supremo" que les ayudan en sus ofensivas jurídicas.