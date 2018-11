El PP llama al voto útil frente a Vox y reclama Gibraltar

Se han colado en sus mensajes de campaña, ya los mencionan, y esa es solo una de las pruebas de la preocupación que empieza a haber en el PP por el avance de Vox, que según fuentes populares puede perjudicarles en Córdoba, Málaga, Almería o Cádiz. La otra prueba es un endurecimiento del discurso, especialmente en los temas que más movilizan a ese electorado, como Gibraltar, la inmigración o la unidad de España.

“Los únicos que pedimos un Gibraltar español somos nosotros. Una vez más, el PSOE se ha rendido negociando para hacerse los simpáticos. Qué traición. El Brexit es una oportunidad”, declaró ayer el líder del PP, Pablo Casado, en un mitin en Algeciras.

El presidente popular denunció el ataque al presidente catalán del partido, Alejandro Fernández, cuyo vehículo apareció con la pintada de una esvástica y las ruedas pinchadas. “Los fascistas le marcaron el coche como hacían los fascistas en las tiendas”. Y terminó comparando a los nazis con los independentistas: “Antes marcaban con estrellas amarillas [las usadas para señalar a los judíos] y ahora van con lazos amarillos”.

Casado también dedicó buena parte de su discurso a hablar de inmigración y denunciar el “efecto llamada” que, a su juicio, tienen las políticas del Gobierno. “Las cifras están ahí”, insistió. “África tiene ahora 1.400 millones de personas y esa población se puede duplicar en los próximos 50 años. Países como Nigeria van a tener más habitantes que toda la Unión Europea. ¿Alguien piensa que porque Europa haga una política de brazos abiertos y buenismo vamos a evitar que los sistemas de bienestar quiebren si hay miles de seres humanos que quieren tener nuestro estándar de vida?”, preguntó el líder del PP.

Casado llamó “hipócrita” a Pedro Sánchez: “Decían que iba a quitar las concertinas, pero no las han quitado. Y lo que criticaban como devoluciones en caliente ahora son en frío, a los siete u ocho días, al grito de que no quede ni uno. Ya está bien, acabemos con ese cinismo de la progresía en España. Su actitud permite que esta pobre gente pueda seguir explotada”. Mientras, defendió que los del PP habían sido “los gobiernos más solidarios de la historia de España”. “Con Aznar llegaron a España cinco millones de inmigrantes. Y cuando llegó la crisis, no pasó nada, regresaron a sus países de origen”, añadió.

El de ayer era el segundo mitin que Casado compartía con el candidato popular a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno después de un intenso inicio de campaña. Los populares trataron de explotar ayer la rivalidad entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que solo van a coincidir dos veces en 15 días. “A Pedro Sánchez no le importan nada estas elecciones. Andalucía solo le interesó para ganar sus primarias”, declaró el líder del PP.