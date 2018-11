Rivera pide al PP que aclare si les dará su apoyo si suman para desalojar a Díaz

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y Juan Marín, candidato a la Junta. Juan Jose Ubeda Juan Jose Ubeda (GTRESONLINE) / ATLAS

Albert Rivera ha revelado este domingo con claridad que busca un pacto con el PP en Andalucía. El tercer día de campaña para las elecciones del 2 de diciembre, el líder de Ciudadanos y su candidato a la presidencia de la Junta, Juan Marín, han verbalizado lo que hasta ahora solo habían sugerido: que su propósito es gobernar con un acuerdo con el partido conservador, al que piden su apoyo en caso de que sumen para desalojar a Susana Díaz. En Cádiz, en su segundo acto electoral en la campaña andaluza, Rivera ha interpelado al PP para que aclare si están dispuestos a pactar en caso de que Ciudadanos quede por delante suya en las urnas.

Rivera ha recordado al PP el apoyo de su partido para investir a Mariano Rajoy en 2016 como presidente. Y le ha reclamado "sentido de Estado". "Van a tener que apoyar a Juan Marín. ¿O no se acuerdan los populares de cuando apoyamos a Rajoy? Pues ahora que apoyen a Juan Marín, si tienen sentido de Estado", ha reclamado Rivera en un acto en el Palacio de Congresos de Cádiz. El líder de Ciudadanos ha instado a que el PP "se comprometa" a hacerlo y ha expresado que espera que los populares "no se atrevan a no apoyar a Ciudadanos". Los dos partidos mantienen una reñida disputa por el segundo puesto tras el PSOE, según los sondeos, y de momento prácticamente ninguna encuesta dice que puedan sumar suficiente para desbancar a Díaz.

Por si quedaba alguna duda de que el socio que busca Ciudadanos en estas elecciones andaluzas es el PP, el candidato a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha explicitado después: "Yo quiero liderar un Gobierno con el apoyo del PP, señor [Juan Manuel] Moreno". Ciudadanos ha cambiado así de pareja de baile, después de decidir, hace dos meses, que rompía su acuerdo de legislatura con el PSOE de Susana Díaz, al que ha apoyado en sus últimos tres presupuestos. El partido de Rivera quiere pasar página de esa etapa y ahora dedica sus mítines en campaña a cargar contra los "40 años" de Gobierno socialista en Andalucía, que describe como "una losa" para la comunidad.

En Cádiz, cuna de la Constitución de 1802, Rivera ha reivindicado el liberalismo como "el antídoto frente al populismo". El socialismo, en cambio, es "un lastre, una ideología del pasado, que no tiene respuestas para el siglo XXI", defiende. El líder de Ciudadanos ha cargado con dureza contra el PSOE, "en el que manda más Miquel Iceta que Susana Díaz", y contra el sanchismo, "una corriente vacía de ideología y que solo quiere el poder". En el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte acto en Chiclana de la Frontera junto a Susana Díaz, Rivera le ha dedicado duras críticas. "Sánchez no pisa Andalucía porque le ha mentido a los andaluces. Se ha olvidado de los andaluces, la financiación autonómica ya no es una preferencia", ha subrayado. El presidente solo tiene previsto, en principio, participar en un acto electoral, el de hoy.

Cádiz es también la tierra de Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, cuyo papel en la campaña es ser el azote de Susana Díaz por la estrategia de distensión de Sánchez con los independentistas. "No se puede venir a hablar de igualdad y pertenecer al mismo partido que está gobernando en manos de los que quieren romper España", ha incidido Arrimadas. La dirigente ha sacado a relucir los posibles indultos a los independentistas en caso de que sean condenados e incluso el cupo vasco, reprochando al PSOE que votara a favor del último cálculo del cupo en el Congreso.

Arrimadas se ha permitido también referencias más personales en su discurso, porque aunque vive en Cataluña nació en Jerez de la Frontera (Cádiz). "Me importa mucho lo que pasa en mi tierra. Soy andaluza y catalana. El futuro de mis padres, de mis amigos, esta aquí", les ha dicho a los simpatizantes, que la han coreado "¡presidenta, presidenta!". Incluso ha dejado una frase ambigua que podría interpretarse como que quiere volver. "Me encantaría que, cuando vuelva, tú seas el presidente", le ha dicho a Juan Marín.

Pero a pesar de jugar en casa, porque tanto Arrimadas como Marín son gaditanos, Ciudadanos no ha llenado el acto en el que ha celebrado esta mañana su mitin. Unas 700 personas han ocupado el Palacio de Congresos de Cádiz, dejando libres asientos de un espacio con 900 butacas.