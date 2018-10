Andalucía se queda casi el 70% de las ayudas por menores inmigrantes

El Gobierno detalló este viernes el reparto extraordinario de 40 millones para compensar el esfuerzo de algunas autonomías ante el aumento en lo que va de año de llegadas de menores extranjeros no acompañados. El cálculo final se ha cerrado en 7.474 euros por cada niño asumido. Actualmente se calcula que en España hay más de 11.100 niños, casi un 75% más que en 2017, y su llegada ha puesto en jaque los sistemas de acogida.

Andalucía, que acoge más del 50% de estos jóvenes, se embolsará el grueso de la subvención: 25,5 millones de euros de los 38 millones que se distribuirán en una primera entrega. Una reserva de dos millones se repartirá más adelante. La Junta se mostró satisfecha por la cuantía, no así con las plazas ofertadas.

El criterio elegido por el Ministerio de Sanidad ha causado malestar en algunas autonomías. La financiación compensa el incremento de menores acogidos desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de este año, pero no el número total que a lo largo de esos 10 meses han sido atendidos por el sistema de acogida de cada comunidad y que reflejaría la movilidad de este colectivo que puede ser recibido en varias regiones en pocos meses.

Al seguir esta fórmula, al final de la lista de beneficiarios está la Comunidad de Madrid, que defiende haber invertido casi dos millones de euros este año en medidas de emergencia para atender a más de un millar de niños, pero no recibirá ni un euro. Según el registro oficial de menores extranjeros no acompañados, gestionado por la Policía Nacional y la única fuente oficial, la comunidad mantiene ahora 407 menores, 71 menos que el año pasado.

“Primero nos dijeron que no tendríamos ayudas estatales porque aquí no llegaban. Una semana después, Sanidad reconoce que las residencias de primera acogida de nuestra comunidad presentan un gran número de menores no acompañados. Los madrileños no se merecen las derivas políticas de este Gobierno”, se quejó la consejera de Políticas Sociales y Familias, Lola Moreno.

Cataluña, que recibirá dos millones de euros, también rechazó este reparto que considera “insuficiente” y defendió que el criterio contemple el número de niños que han pasado por el sistema de protección: 3.000 menores según la Generalitat, y no el millar que contempla el registro a 30 de septiembre. “El reparto es absolutamente injusto y aleatorio”, lamentó la Directora General de Infancia de la Generalitat, Georgina Oliva.

El Real Decreto donde se desgrana en detalle la financiación también recoge las nuevas plazas que han ofrecido las comunidades para ayudar a descongestionar los sistemas de acogida de sus vecinos. El Ministerio de Sanidad, tras más de un mes de tensas negociaciones, ha conseguido arrancar, previa bonificación, 199 plazas nuevas en solo ocho comunidades. La más generosa ha sido Castilla y León que ha ofrecido 40 plazas. Extremadura abrirá 34; Asturias, 31; Castilla La Mancha, 24; Galicia, 20;y Navarra, Cantabria y Baleares, 10. La Rioja, que acoge según el registro apenas un menor, no ha comprometido ni una sola plaza extraordinaria.