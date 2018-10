El recuento de los menores inmigrantes enfrenta a Madrid y Cataluña con el Gobierno

El borrador del Real Decreto ignora cuestiones importantes que afectan a la distribución de los menores, más allá de que el registro oficial no resulta ser un termómetro consensuado de la situación. El texto no detalla ningún criterio que establezca quienes serán los candidatos a trasladarse de comunidad ni si se les preguntará sobre su voluntad de mudarse. No especifica si las comunidades que abran nuevas plazas asumirán la total tutela de los jóvenes haciéndose responsables de sus formación y atención hasta la mayoría de edad o apenas cubrirán los gastos de acogida. No está contemplado tampoco el tiempo que durará esta subvención excepcional y si en 2019 las comunidades podrán contar con ella de nuevo.