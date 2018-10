El Gobierno destituye a dos altos cargos en plena negociación del reparto de menores extranjeros

El Consejo de Ministros destituirá este viernes a dos altos cargos del Ministerio de Sanidad. La ministra María Luisa Carcedo ha decidio prescindir de la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, María Teresa Patiño, y de la la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Pilar Díaz, nombradas cuando la exministra Carmen Montón asumió el cargo. El cese de Patiño, confirmado a EL PAÍS por fuentes del Gobierno, se produce en plenas negociaciones de su departamento con las comunidades autónomas para ultimar un plan de reparto de menores extranjeros no acompañados. La interlocución no está siendo fácil ante la resistencia de algunas regiones a solidarizarse con la acogida. Patiño ha afirmado que su cese no se debe a motivos relacionados con su desempeño, sino a la voluntad de la ministra Carcedo de montar su propio equipo.



Desde su Dirección General también se trabaja en la redacción del Real Decreto que sentará las bases de este reparto y la distribución de 40 millones destinados, por un lado, a las comunidades que más esfuerzo han invertido en la acogida de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España y, por el otro, a las que se comprometan a abrir plazas para acogerlos. La propia ministra Carcedo confirmó que confía en que tanto el Real Decreto como la distribución de los menores pueda aprobarse a finales de este mes.

Patiño fue Delegada Provincial de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, jefa de área de Bienestar Social y ocupó diversos puestos de jefa de servicio. Es también la mujer del antiguo jefe de gabinete de Montón, Carlos Macía, que dejó el cargo tras la dimisión de la ministra al desvelarse irregularidades en un master cursado en la Universidad Rey Juan Carlos.

El Consejo de Ministros aprobará también el destitución de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Pilar Díaz, cargo de confianza de Montón. Hasta su nombramiento por el Ejecutivo socialista, Pilar Díaz era la directora del Observatorio de la Discapacidad Física y Orgánica y presidenta de la Federación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica Francesc Layret COCEMFE Barcelona.