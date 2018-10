Puigdemont advierte a Sánchez de que la paciencia de la sociedad catalana “no es infinita”

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, ha aprovechado este miércoles el foro brindado por la Universidad de Ámsterdam para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de que “la paciencia de la sociedad catalana no es infinita, y hace mucho tiempo que pedimos que se respete el derecho a la autodeterminación”. Rodeado de estudiantes de diversas nacionalidades, y fuertemente custodiado por su seguridad, ha añadido que “en caso de una respuesta contraria a la independencia en un nuevo referéndum pactado, el problema de los catalanes que sí la quieren seguiría sobre la mesa y habría que negociar un nuevo estatus”.

Ante la sorpresa de los organizadores, porque daba la sensación de que rechazaba un no en una hipotética consulta, Puigdemont, subrayó que ofrece “un referéndum para la autodeterminación o el autogobierno, y me comprometo a trabajar sobre dichas propuestas”. "¿Y si lo perdiera?", le han insistido. “No se puede ignorar que habría más de dos millones de catalanes independentistas que no están satisfechos con el status quo actual”, añadió.

El ciclo de debates Espacio para la Discusión, organizado por la universidad de Ámsterdam, cumple una década, y ha invitado a Puigdemont para que explicara si la república catalana le parece factible “ante el silencio de la UE”. El expresident ha admitido que “Europa y el resto de los Estados nos hacen el vacío y es un error”. “La autodeterminación es un derecho reconocido en la Carta de Naciones Unidas, y echo de menos que la Comisión Europea hable con una voz propia. Se oye mucho a Donald Trump, a Putin y a Rusia, y muy poco a la UE”, ha aseverado. El público ha reído algo desconcertado cuando el expresident ha calificado de “metáfora”, su petición a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, para que medie en “este conflicto europeo”.

En un ejercicio de equilibrio, el expresident ha tildado de “decisivo” el resultado del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, “que fue financiado por voluntarios de forma colectiva y sin gastar un euro público”. También ha aprovechado para recordar a Sánchez la condicionalidad de su apoyo en el Congreso: “le votamos, está ahí también gracias a nosotros”. Puigdemont se ha preguntado “si se trata de un Mariano Rajoy 2.0, o bien presenta una nueva versión” y ha manifestado que "lo ideal" sería “sentarse a una mesa de diálogo y de respeto”.

Puigdemont no ha desperdiciado la ocasión para repetir su fe en la futura república catalana: “Es verdad que se han marchado 3.000 empresas, pero solo han traslado su sede social". "No pensemos en el pasado. La república es el futuro. Si eres dueño de tus recursos la economía funciona”, ha apostillado.

Durante el turno de preguntas, un estudiante quiso saber si había calculado el posible “efecto dominó de una Cataluña independiente”. No le parece que vaya a producirse, dijo, “porque la autodeterminación es una herramienta de paz”. “Las guerras europeas, desde 1914, tienen su origen en la falta de autodeterminación. Y los catalanes solo queremos servir a nuestro pueblo con nuestros recursos”. Lo mismo que desean otras regiones europeas ricas, le han recordado los moderadores. “Claro, pero no pensamos salir de la UE. Mantendríamos la ciudadanía europea, y solo haría falta que España nos reconociera. Hay vida fuera de la UE, pero no nos lo planteamos”, afirmó.

No se lo preguntaron, pero Puigdemont hizo alusión antes del encuentro a la violencia desatada este lunes durante el intento de asalto al Parlament de Cataluña. En su opinión, “los Comités de Defensa de la República (CDR) tiene una función importante como han demostrado a lo largo de este año (…) que una minoría de gente utilice un lenguaje enmascarado, o que no es el nuestro, no desdibuja que los 200.000 que salieron a conmemorar el referéndum del 1-0 lo hiciera de manera pacífica y civilizada”. Al final, aventuró, como ha hecho otras veces, que no sabe si volverá a España, “pero a Cataluña, sí”.