El PSOE logra que su ardid legal para aprobar los Presupuestos pase el primer filtro

Reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, este jueves. Foto: Jaime Villanueva

El Gobierno ha conseguido este jueves que su maniobra legal para intentar aprobar los Presupuestos antes de fin de año pase el primer filtro, aunque el procedimiento acaba de empezar. La Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso ha admitido la enmienda del PSOE a la Ley del Poder Judicial con la que los socialistas intentan cambiar otra ley, la de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo es evitar el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría, a los Presupuestos. Pero la batalla continuará el próximo martes en la reunión de la Mesa del Congreso, en la que el PP y Ciudadanos, que tienen mayoría, pretenden deshacer la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia.

La admisión de la enmienda ha provocado que el PP anuncie que presentará esta misma tarde un recurso ante la Mesa del Congreso para evitar “el atropello y la estafa” que atribuyen al Gobierno. El PSOE no cree que la Mesa vaya a anular un acuerdo adoptado por el máximo órgano de una comisión, que no tendría precedentes, como ha advertido la presidenta de la comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez.

No será fácil que el Ejecutivo consiga llegar al debate de los Presupuestos si antes no logra modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si no se aprueban las cuentas públicas, el Gobierno tendría que utilizar el techo de gasto que acordó el Ejecutivo anterior y no el suyo, que suma 6.000 millones de euros más. Además, pretende aprobarlas antes de que se celebren las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo.

Para ese itinerario tendrá que superar muchos obstáculos en el Parlamento. Para empezar, que el Congreso apruebe el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de una enmienda que este jueves ha endosado el PSOE a una reforma en marcha de la Ley del Consejo General del Poder Judicial. Una triquiñuela utilizada decenas de veces por el PP y el PSOE, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha insistido repetidas veces en su incorrección: la inclusión de enmiendas en una ley para cambiar otra debe tener una “conexión”. El PSOE argumenta que la enmienda económica cabe en una ley del Poder Judicial en la que se pretende reforzar la formación de jueces en cuestiones relativas a la violencia machista porque, si no se aprueban los Presupuestos, no será posible esa mejora aprobada en el Pacto de Violencia de Género. Sin embargo, esa conexión no la ven ni la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ni el diputado de Ciudadanos y miembro de la Mesa del Congreso Ignacio Prendes, que han lanzado duras acusaciones contra el PSOE.

Ahora será la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor, la que haga frente a este embrollo, cuyo primer paso será pedir un informe a los letrados. El PP ha intentado que la Mesa de la Comisión de Justicia hiciera una primera valoración técnica, “pero la presidenta de la comisión no ha permitido hablar a los letrados”, ha apuntado la popular Dolors Montserrat. La socialista Isabel Rodríguez ha afirmado que no había necesidad de ningún pronunciamiento, porque en este caso “el valioso e imprescindible” trabajo de los letrados estaba de más ya que se trataba de la admisión de una enmienda como se ha hecho siempre. “Con todo respeto a las competencias de un órgano tan importante como es la Mesa del Congreso yo voy a defender las que tiene la comisión de Justicia”, ha advertido Rodríguez. El Grupo Popular prepara un informe para que la Mesa anule la decisión que este jueves ha tomado la de Justicia.