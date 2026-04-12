El gesto de Sheinbaum

México, el país hispanoparlante más poblado del mundo y una indiscutible potencia económica, congeló sus relaciones con España en 2019 en una decisión que no respondía al histórico hermanamiento cultural y económico de los dos países. Como entonces, es ahora México el que da el paso y rompe finalmente la distancia —física y diplomática— con el Gobierno de Pedro Sánchez para recomponer el vínculo congelado hace siete años. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de volar a Barcelona el próximo sábado para un encuentro de gobiernos progresistas —anunciada por sorpresa el viernes durante su comparecencia diaria— sella un proceso de acercamiento que empezó hace unos meses, con la mandataria mexicana ya instalada en el poder y con el peso suficiente como para ir poco a poco contracorriente de los postulados de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Si él congeló la relación con una carta en la que pedía al rey Felipe VI una disculpa por los abusos cometidos por España durante la Conquista, Sheinbaum ha construido un puente con Madrid a golpe de pragmatismo político. Que el Monarca reconociera el mes pasado que esos abusos existieron, demuestra el deseo compartido de buscar puntos de acercamiento en un asunto —la petición de perdón a los pueblos originarios por parte tanto de España como del Estado mexicano— que nunca debería haber terminado en conflicto diplomático. No en vano, las palabras del Rey tuvieron lugar durante su visita a una exposición temporal de tesoros arqueológicos llegados desde México, en un gesto de acercamiento cultural que España tenía el deber de no ignorar.

México y España comparten más que inversiones o afinidades culturales. Los dos países están hoy capitaneados por modelos políticos afines que han desperdiciado siete años de diálogo. En el ínterin, los movimientos ultraconservadores de ambas orillas del Atlántico han usado esas diferencias para azuzar sus discursos de odio. Reconstruir los lazos es una urgencia en este tiempo. El paso al frente del Sheinbaum consolida el germen de una izquierda internacional en la que Sánchez ha protagonizado una de las batallas más visibles contra la abusiva actitud de Trump. En un momento en el que no hay organización multilateral que frene la deriva de su Administración, los líderes progresistas iberoamericanos forman un foro imprescindible. El encuentro en Barcelona servirá para medir el potencial de ese discurso. A la foto de Sheinbaum y Sánchez se sumarán el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la economía más grande de América Latina y vehemente defensor de la soberanía de su país ante las amenazas e injerencias de la Casa Blanca. Pero además de abrir una ventana multilateral, la visita de Sheinbaum, la primera de un jefe de Estado mexicano a España desde 2018, es sobre todo un paso decisivo para cerrar una brecha bilateral que nunca debió existir.