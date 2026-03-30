Sánchez reunirá a las principales organizaciones progresistas en Barcelona

Pedro Sánchez está convencido de que los valores sociales de la izquierda tienen mayor peso en todo el planeta pero quedan eclipsados por la movilización global de una extrema derecha en efervescencia. El presidente del Gobierno no se limitó a analizar el resultado de las elecciones en Castilla y León hace dos semanas en la última reunión de la ejecutiva del PSOE. Sánchez, que desde 2022 preside la Internacional Socialista, enumeró cómo la ultraderecha ha tejido durante años una red de alianzas para propagar sus discursos nacionalpopulistas adaptados a cada país. El resultado son miles de actos en los que las distintas sensibilidades de la familia política ultra orillan sus incoherencias y contradicciones y colaboran en la expansión de una agenda común, con banderas incuestionables como el rechazo a la inmigración y el combate de la ideología woke. La conclusión del secretario general del PSOE, según miembros de su dirección, fue que era prioritario contrarrestar el auge del credo ultraconservador. La primera respuesta de calibre de la izquierda democrática, en la que se lleva trabajando desde el año pasado y en la que Sánchez ejercerá de maestro de ceremonias, se producirá el 17 y 18 de abril en Barcelona.

La cumbre servirá para transmitir un mensaje de unidad de las fuerzas progresistas del mundo. Las tres principales organizaciones progresistas se reunirán en la capital catalana un mes antes de las elecciones andaluzas. La Internacional Socialista y la Alianza Progresista, una escisión de la anterior, han aparcado sus diferencias, con el propósito de construir una cooperación duradera entre las fuerzas socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo. El Partido de los Socialistas Europeos completa el tridente de la izquierda moderada, adelantan fuentes de la organización a EL PAÍS. El resultado es la plataforma Movilización Progresista Mundial, que pretende facilitar las sinergias y la alineación entre las formaciones de centroizquierda. Entre las organizaciones asociadas invitadas se encuentra la estadounidense Global Progress Action del Center for American Progress Action Fund (CAPAF), junto con sindicatos, fundaciones, centros de pensamiento y ONG que comparten el mismo propósito.

Además de Sánchez, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera serán algunos de los ponentes. Sánchez y Lula aprovecharán para realizar una reunión bilateral institucional en los márgenes del foro el 17 de abril en la que abordarán la crisis global provocada por el conflicto en Oriente Próximo, que ha cumplido su primer mes desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Una de sus consecuencias es el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita una cuarta parte del petróleo que se consume en el mundo y la quinta del gas licuado. Su efecto en España ya se aprecia: la inflación se disparó al 3,3% en marzo por la subida de los combustibles. El Banco de España calcula que podría llegar al 6%, con todo por debajo del 10,8% en el primer verano de la invasión rusa de Ucrania.

Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el vicecanciller alemán Lars Klingbeil y Julissa Reynoso, ex embajadora de Estados Unidos en España, serán otros de los participantes en el cónclave de la Movilización Progresista Mundial. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, los ministros Félix Bolaños, Óscar López y Elma Saiz, el president catalán Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, e Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, son los dirigentes socialistas españoles con más galones cuya intervención está prevista en el foro.

Representantes de fundaciones, sindicatos y think tanks concursarán en más de 50 paneles. Han confirmado su presencia pensadores como el economista francés Gabriel Zucman, conocido por sus trabajos sobre desigualdad social y paraísos fiscales, la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato, defensora de la inversión pública, o la periodista filipina Maria Ressa, que recibió el Nobel de la Paz en 2021 por su denuncia de las ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Rodrigo Duterte y su defensa de la libertad de expresión frente al autoritarismo, la desinformación y la guerra contra las drogas en su país.

El propósito es ofrecer “una alternativa necesaria”, según los organizadores, a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha. La defensa del multilateralismo es otra de sus banderas, en un contexto geopolítico a expensas de guerras como las de Irán y Ucrania y de la revisión por parte de Donald Trump del orden mundial basado en reglas surgido de la Segunda Guerra Mundial. Sánchez, que ya se erigió como un referente de la izquierda por su denuncia de la masacre de Gaza, ha reforzado ese perfil con su oposición al ataque a Teherán, rescatando el lema del No a la guerra, y su reivindicación del derecho internacional.

Dentro de la disputa con el trumpismo en todas sus versiones, ya sea el inquilino de la Casa Blanca o sus adláteres europeos y latinoamericanos, el encuentro en la ciudad condal se plantea como un espacio “de construcción colectiva” para fomentar “la reflexión común” y “la acción coordinada” en defensa de la paz, la democracia, los derechos fundamentales y el derecho internacional. La apuesta por una transición verde y digital justa, la redistribución de la riqueza de forma equitativa y políticas migratorias “humanas” frente a la ultraderecha que la vincula con la delincuencia serán otros de los ejes de debate.

Sánchez y Löfven han jugado un papel fundamental para la celebración de la cumbre en la FIRA de Barcelona. El presidente de la Internacional Socialista, fundada en 1951 y que agrupa a más de 130 partidos socialistas, socialdemócratas y liberales, ha tenido que vencer los recelos de algunos de los partidos de la Alianza Progresista, creada en 2013 y con más de un centenar de partidos miembros. Los socialistas alemanes del SPD abandonaron la Internacional Socialista hace una década. Lo mismo que los socialistas suecos, otros referentes de la socialdemocracia y del Estado del Bienestar. Las discrepancias con la Internacional Socialista son en todo caso menores y han quedado aparcadas: fuentes de la organización resaltan la implicación de ambos partidos en la cita de Barcelona.

Iniciativas como Democracia Siempre forman parte también del evento en el que Ferraz lleva meses trabajando en coordinación con las demás organizaciones. Sánchez participó el verano pasado en la reunión de Democracia Siempre que convocó el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric, y a la que acudieron también Lula, Orsi y Petro. En ese encuentro aprobaron una declaración política que planteaba la necesidad de promover un “multilateralismo renovado”, insistían en la legitimidad de las Naciones Unidas y abogaban por la cooperación entre Estados “que comparten los valores democráticos como respuesta al deterioro institucional y al avance de proyectos autoritarios”. El impulso a herramientas que ayuden a hacer frente a los discursos del odio, la desinformación y la intolerancia fue otro de los compromisos adquiridos.