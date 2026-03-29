Pedro Sánchez defiende su “no a la guerra” en una carta a la militancia: “Hay quienes dudan cuando hay que ser firmes”

Pedro Sánchez ha enviado este domingo una carta a la militancia del PSOE para defender la postura del Gobierno ante el conflicto en Oriente Próximo. Sin mencionarlo, el secretario general de los socialistas y jefe del Ejecutivo carga contra la postura “ambigua” del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que ellos sí están en el “lado correcto” y reivindica las medidas aprobadas en el Congreso esta semana.

Justo cuando se cumple un mes del inicio de los ataques, Sánchez saca pecho del papel que desempeña su partido. “Cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia. Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya. Y conviene decirlo también con toda claridad: no todos están en ese lugar. Porque hay quienes, ayer como hoy, dudan cuando hay que ser firmes. Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra”, asegura en su misiva.

“Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: NO A LA GUERRA. Cuatro palabras sencillas que encierran todo: la memoria, la dignidad y el compromiso de un país. Hoy quiero compartirlas con vosotros y vosotras porque tengo claro que nacen de una conciencia colectiva que aprendí hace ya 23 años”, dice en referencia a las movilizaciones contra la guerra de Irak que apoyó el Ejecutivo de José María Aznar. “Aprendí lo que ocurre cuando un Gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera. Cuando se desprecia la verdad y se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia. Pero, sobre todo, aprendí lo que pasa cuando un pueblo entero se levanta con valentía y decoro. Cuando millones de personas llenan las calles para decir “no en mi nombre”, rememora el presidente, que subraya que él, como muchos militantes, estuvo “allí”. “En aquellas calles forjamos algo que nos acompaña hasta hoy: la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción”, añade.

El secretario general del PSOE justifica además la necesidad del primer paquete de medidas convalidado esta semana en el Congreso al señalar que las consecuencias de la guerra “ya están entrando en nuestras casas. En la factura de la luz. En el precio de la compra. En la subida de la hipoteca. En la incertidumbre de tantas familias”.

Sánchez se refiere al decreto como “el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea, con una inversión de 5.000 millones de euros para proteger a nuestros 20 millones de hogares y tres millones de empresas de las consecuencias más lesivas” del conflicto.

“Hay momentos en los que uno recuerda por qué está en política. Este es uno de ellos. Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa”, sostiene antes de despedirse apelando al futuro de la organización y situándose como “referencia” internacional. “Porque si algo hemos demostrado una y otra vez es que el Partido Socialista no sólo tiene historia. Tiene conciencia, tiene coraje y tiene futuro. Y tiene toda la fuerza de quienes nunca se rinden. Más en momentos como éste, en el que no sólo somos una referencia para muchos progresistas de todo el mundo, sino para todos aquellos que creen en la paz, la justicia, la humanidad y el más mínimo sentido común”, concluye.