La presidenta de México viaja a España la próxima semana para reunirse con Sánchez, Lula y Petro

Claudia Sheinbaum viajará la próxima semana a Barcelona para una reunión de un grupo de gobiernos progresistas. Esta es la primera visita de un presidente de México a España desde el enfriamiento de las relaciones diplomáticas en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador, antecesor y mentor de Sheinbaum, mandó una carta a España en la que exigía responsabilidades por los desmanes con los pueblos indígenas durante la Conquista. La presidenta estará el 18 de abril en Barcelona, ha anunciado durante su conferencia de prensa diaria. Sheinbaum ha asegurado que estarán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro, el de Uruguay, Yamandú Orsi, y, “obviamente”, el presidente español, Pedro Sánchez. Este viaje se da en un contexto de acercamiento reciente entre ambos países, con varios gestos diplomáticos desde ambos lados del Atlántico.

Consciente del revuelo que iban a causar sus palabras, la presidenta Sheimbaun anunció que iba a “dar una nota”, como se dice en México a las noticias. “Voy a ir a Barcelona”, dijo con una media sonrisa, “el 18, la próxima semana”. “Voy a ir a una reunión de un grupo de gobiernos progresistas”, ha explicado. La última visita de un presidente de México en activo a España fue en 2018, cuando Enrique Peña Nieto concluyó en Madrid su última gira de trabajo por Europa.

A mediados de marzo, durante su visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, el rey Felipe VI dijo que “hubo mucho abuso” y “controversias éticas” en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Fue en una conversación informal con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz, y otras autoridades. “Hay cosas que, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”, se escucha al Monarca en un vídeo difundido por la propia Casa Real.

Con este gesto, que fue interpretado como una maniobra de precisión al reconocer el dolor de los pueblos originarios sin llegar a la petición formal que exigía México, Felipe VI abandonó un silencio institucional sobre un tema complejo en las relaciones entre los dos países. Poco después, la presidenta invitó públicamente al Rey al Mundial de fútbol que se inaugura en México en junio. Aunque el ofrecimiento se cursó el 3 de febrero, Sheinbaum no lo hizo público hasta después de las palabras del Rey.

El origen del desencuentro diplomático entre los dos países fue una carta que el expresidente López Obrador mandó en marzo de 2019 a Felipe VI. En ella, López Obrador exigía a la Corona española un gesto de reparación hacia los pueblos indígenas de México por los acontecimientos ocurridos durante la Conquista y la época virreinal. Aunque la misiva fue privada, el rechazo “con toda firmeza” del Ejecutivo español fue público. Desde entonces, las relaciones diplomáticas estuvieron en un hiato que se ha ido rompiendo en los últimos meses con pequeños gestos del mundo cultural, como el encuentro entre los ministros de Cultura de ambos países por la Feria del Libro de Guadalajara en México o el premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología de México.

La reunión a la que acude Sheinbaum se llama Global Progressive Mobilisation y, según su página web, es “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha” y “tiene como objetivo hacer que las soluciones progresistas sean visibles y creíbles, demostrando que son la clave para la prosperidad de la humanidad”. Habrá 116 ponentes de más de 40 países, incluyendo políticos de primer nivel en activo y retirados, activistas y académicos.