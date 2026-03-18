Sheinbaum invita a Felipe VI al mundial de fútbol de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

La invitación se cursó el 3 de febrero, pero se ha hecho pública después de que el Rey reconociera que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en la Conquista de América

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha invitado al Rey a visitar su país para asistir al mundial de fútbol, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, según ha informado la Casa Real.

En su carta a Felipe VI, Sheinbaum destaca que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”, explica La Zarzuela. La Casa Real ha recibido “con agrado esta invitación personal” a Felipe VI a visitar México “en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países”, concluye.

Aunque la carta está fechada el 3 de febrero y la Casa Real la recibió el 24, la invitación se ha pública un día después de que la presidenta mexicana calificara de “gesto de acercamiento” el comentario que hizo el Rey el pasado lunes cuando, en el curso de una visita a una exposición abierta en Madrid sobre el papel de la mujer en las culturas prehispánicas en América, el Rey reconoció que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en la Conquista de América. “Uno puede decir, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero es un gesto de acercamiento, un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, declaró Sheinbaum.

El mundial de fútbol se inaugurará el 11 de junio en Ciudad de México, con el encuentro entre México y Sudáfrica. En la primera fase de la competición solo está previsto que la selección española juegue un partido en México. Será el 26 de junio contra Uruguay en Guadalajara.

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