Petro ordena el regreso de su embajadora en Quito tras el aumento de aranceles impuesto por Noboa

El mandatario colombiano considera sacar al país del Pacto Andino y critica que su contraparte en Ecuador lo acuse de no combatir el narcotráfico: “He contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano”

La nueva crisis entre los presidentes de Colombia y Ecuador sigue escalando. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha ordenado en la noche del jueves que su embajadora en Quito, María Antonia Velasco, regrese “de inmediato” a Colombia. Esto después de que su contraparte en Ecuador ordenara aumentar los aranceles en la frontera a un 100%. El presidente Daniel Noboa argumenta que el colombiano no está combatiendo el narcotráfico, una acusación que Petro rechaza de tajo.

“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia”, dice en sus redes sociales. “Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo. Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018”.

Además de la medida diplomática, Petro dice que el aumento de los aranceles son “simplemente una monstruosidad” y significan “el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza”.

El presidente Noboa ya había llamado a consultas a su embajador en Bogotá, un día antes, pero no argumentando el tema del narcotráfico sino como forma de protesta a que el colombiano volviera a defender al exvicepresidente condenado, Jorge Glas. Petro ha argumentado en redes sociales que Glas es un “preso político” en Ecuador, lo que generó la ira de Noboa. El presidente ecuatoriano envió entonces una carta de protesta, llamó a consultas a su embajador en Bogotá, y al día siguiente aumentó los aranceles pasando del tema de Glas al del narcotráfico.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, dijo Noboa sobre Petro. “En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, añadió, en referencia a las próximas elecciones presidenciales en Colombia y el fin del mandato de Petro en agosto.

El colombiano, por su parte, contraataca diciendo que el problema grave del narco está al sur de su frontera. “Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador porque se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo”, escribió.

También mencionó a Noboa en su mensaje un audio que escuchó en enero, publicado recientemente por EL PAÍS, en el que dos hombres —uno colombiano, otro ecuatoriano— hablan sobre un complot para frenar la extradición de capos del narcotráfico a cambio de declarar contra Petro ante autoridades estadounidenses.

“Sé por las grabaciones, que se dice son de su gobierno, que mandan ordenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mi y a mi pueblo”, añade el colombiano.

El gremio empresarial es uno de los más afectados por la decisión arancelaria, y el director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, ha llamado a la calma al mismo tiempo que ha criticado la actitud del presidente colombiano. “Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno que lo ha llevado a interferir en los asuntos internos de otro país?”, dijo. ”A los presidentes de Colombia y Ecuador tenemos que pedirles serenidad y responsabilidad", añadió.