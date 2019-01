Sánchez viaja a Latinoamérica en plena crisis venezolana

La oposición ha convertido la decisión de Pedro Sánchez de recuperar la agenda internacional en unos de los ejes de su crítica. Casi en cada golpe añaden “y se sube a su avión”. Sin embargo, la opción del presidente es firme y estratégica. Después de sus dos antecesores, los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que no estaban muy interesados por la política internacional, no hablaban idiomas y preferían viajar lo mínimo —ambos suspendían citas clave en el último momento por motivos internos— Sánchez, un líder internamente débil con sus 84 diputados sobre 350, está empeñado en reforzar su figura internacional y recuperar el peso de España. En especial en América Latina, donde, pese a mantener una fortísima presencia empresarial, se ha perdido mucha influencia política desde los tiempos de Felipe González y José María Aznar, dos presidentes que recorrieron de arriba abajo el continente.

En su breve mandato, Sánchez ya ha cruzado el Atlántico para ir a Latinoamérica cuatro veces, con viajes clave como Cuba. Y este martes comienza la quinta, con una breve visita a República Dominicana, un país turístico con gran presencia de empresas españolas, donde aprovechará para clausurar un acto de la Internacional Socialista, esto es no oficial, es de partido —algo que abre espacio para la crítica de la oposición— y un viaje de dos días a México, gran potencia económica latinoamericana con Brasil, Argentina y Colombia.

El eje del viaje es económico —España es el segundo gran inversor en el país, con gran influencia en sectores estratégicos como la banca, las infraestructuras y las comunicaciones— pero también hay un trasfondo político. En un continente que está girando claramente a la derecha (lo han hecho Brasil, Argentina, Chile y Perú en pocos años y se ha consolidado en Colombia) la arrolladora victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha supuesto un radical giro a la izquierda desde el conservador Enrique Peña Nieto. Sánchez, que viene de una tradición política más moderada, ha saludado la llegada de un presidente progresista al gigante mexicano y quiere tener una estrecha relación con él.

Sin embargo, antes de viajar ya se está evidenciando una clara discrepancia entre ambos en un asunto clave: la crisis venezolana, que sobrevolará el viaje de tres días. Sánchez ha optado, de forma coordinada con otros grandes países europeos, por reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela encargado de convocar elecciones. Lo ha hecho dando ocho días de plazo a Nicolás Maduro para que decida convocarlas él, pero es casi una formalidad. La decisión de reconocer a Guaidó es firme. No hay marcha atrás. Mientras, López Obrador, que acaba de llegar al poder (tomó posesión el 1 de diciembre de 2018) está en una posición mucho más cauta. Apuesta por la no intervención, se ofrece como mediador y reconoce la legitimidad de Maduro, hasta el punto de que le invitó a su toma de posesión. AMLO se acerca así mucho más a la postura del expresidente Rodríguez Zapatero que a la de Sánchez. México es el único de los grandes países latinoamericanos que no ha reconocido a Guaidó.

En buena parte de la izquierda latinoamericana genera muchas suspicacias la vinculación de la operación de Guaidó a la Administración de Donald Trump, que lo reconoció como presidente media hora después de que se autoproclamara, en una maniobra claramente coordinada.

Reivindicación del exilio republicano

No parece fácil que antes de la comparecencia conjunta del miércoles los equipos de Sánchez y López Obrador logren una posición común sobre Venezuela. Sánchez se verá en Mexico ante la disyuntiva de apoyar a un presidente progresista que quiere reducir la pobreza y la enorme desigualdad en México y los intereses de las empresas españolas, algunas de las cuales se van a ver afectadas por decisiones drásticas de AMLO como la suspensión de la construcción del nuevo aeropuerto de México.

Sánchez aprovechará además para reforzar vínculos con la comunidad española y reivindicar el exilio republicano, que en este país fue enorme y ayudó a mejorar la universidad y la escuela mexicana con la llegada de profesores e intelectuales que huían del franquismo.

Se cumplen 80 años de aquel éxodo y Sánchez ha preparado varios actos en México, su epicentro —con Argentina— para celebrarlo. El país norteamericano se mantuvo tan fiel al régimen republicano que hasta 1977, con las primeras elecciones democráticas, consideró como único Gobierno legítimo de España al que se constituyó en el exilio.

El presidente sigue así, pese a la situación en España, cada día más complicada por la crisis de Podemos y la tensión con los independentistas, dos aliados clave para la gobernabilidad, convencido de que podrá cumplir su meta de visitar todos los países latinoamericanos antes de terminar el mandato. Cada vez le quedan menos.