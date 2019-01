Venezuela en vivo | Últimas noticias de la crisis

El ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha reiterado este jueves que Colombia no romperá relaciones con Venezuela después de que el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se haya autoproclamado "presidente encargado" del país, informa Efe . "Las relaciones con Venezuela no se van a romper, por el contrario, lo que hace Colombia es reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado", ha indicado Trujillo en una entrevista con el diario colombiano El Espectador . El ministro colombiano ha señalado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe "escuchar la opinión venezolana" y el "clamor de los venezolanos".

Tras el anuncio de Maduro de cerrar la Embajada y los consulados venezolanos en Estados Unidos, las sedes diplomáticas de Venezuela han colgado carteles para avisar que no atenderán al público. "Se informa que no habrá servicio consular hasta nuevo aviso". (Foto: AP)

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas , se une al grupo interno que, en el seno de la Unión Europea, presiona para reconocer a Guaidó . "No somos neutrales: estamos del lado de la Asamblea Nacional , electa por el pueblo", ha dicho según información la Embajada alemana en Venezuela. Durante el miércoles, el bloque europeo había comunicado su postura en conjunto, en la cual no reconocían la legitimidad del autoproclamado presidente y llamaban al diálogo.

"Me conozco completico Nueva York, la Quinta Avenida donde siempre salimos a caminar". Maduro hace valer sus viajes a EE UU como antiguo diputado y canciller para señalar que él no odia EE UU.

"No vamos a tolerar hechos vandálicos ni terroristas", advierte el ministro de Defensa . "Las Fuerzas Armadas no aceptarán jamás un presidente impuesto", dice en referencia a Juan Guaidó.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves en Sevilla que "lo importante es trasladar un mensaje de tranquilidad a Venezuela". "El Gobierno español quiere trasladar un mensaje que no puede ser otro que el de la necesidad de afianzar, mejorar y garantizar el futuro de la democracia de Venezuela y eso se hace con unas elecciones libres, seguras jurídicamente y en la que los venezolanos sean los protagonistas de su propia situación política. Todo lo demás que no sea actuar con equilibro, respeto, inteligencia y calma seguramente estará en la línea del aprovechamiento partidista y personalista que estamos viendo en algunos líderes", dice. Asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo su trabajo para tener "una posición europea". Ha hablado con varios primeros ministros latinoamericanos en Davos y con el propio Guaidó. Información de Antonio J. Mora.

“Y cayó, cayó. Este Gobierno ya cayó”. Ese fue el grito de cientos de venezolanos que se manifestaron este miércoles frente a la Embajada en Ciudad de México en apoyo a las protestas realizadas en Venezuela contra Nicolás Maduro. Los colores de la bandera nacional —amarillo, azul y rojo— tomaron la calle para celebrar la autoproclamación del opositor Juan Guaidó, hasta el martes pasado líder de la Asamblea Nacional, como “presidente encargado”. Pero no todo fue una fiesta. También se hicieron presentes los reproches hacia al jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por no dejar de reconocer a Maduro como mandatario legítimo. La crónica de Carlos Salinas y Georgina Zerega

"Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mí (...), dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario. Yo con muchacho irresponsable no quiero nada", dijo Cabello en su programa semanal de televisión. Con información de Efe .

Washington desliza que mantendrá a su personal diplomático en Caracas. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo , se ha referido a Nicolás Maduro como "expresidente" y ha dicho que "no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con EE UU o para declarar a los diplomáticos estadounidenses persona 'non grata" ."EE UU mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las llevaremos a cabo a través del Gobierno interino de [Juan] Guaidó, que ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela", ha agregado la mano derecha de Trump en relaciones exteriores.

EL PAÍS

Después de que EE UU no desechase este miércoles ninguna alternativa — "no estamos considerando nada [en particular]", dijo Trump—, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha descartado una eventual una intervención militar de su país en Venezuela: "Brasil no participa en (ninguna) intervención. No es de nuestra política externa intervenir en los asuntos internos de otros países", ha subrayado el general del Ejército. (Foto: AP)