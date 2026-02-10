Ya no soy capaz de aburrirme

Los lectores y las lectoras escriben sobre la prohibición de las redes a los menores, las elecciones aragonesas, las amenazas de Trump a Cuba y el dolor por la muerte de una mascota

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Ojalá nos hubieran protegido del Lejano Oeste digital con la misma convicción con la que pretenden hacerlo ahora. ¿Dónde estaba la prohibición de las redes sociales durante la pandemia? Fue un momento que cambió la forma de consumo digital y que las empresas hostiles a estas medidas aprovecharon para alterar nuestro umbral de satisfacción y desarrollo, justo cuando los menores éramos más vulnerables: estábamos encerrados. ¿Por qué tengo que consumir diariamente contenidos vacíos? ¿Por qué no puedo aburrirme? ¿Por qué tengo que posicionarme ante todo? ¿Acaso no puedo pararme a pensar quién soy? Aun así, sigo en la misma espiral, normalizada, desde 2020. ¿Esto es libertad? Estoy sometido a tanta información y tantos estímulos que ya no sé ni cómo, ni qué, ni cuándo debo ejercer aquello que me diferencia del resto de seres: la razón. Necesitamos esta protección, y aquí está, con el objetivo de recordar que realmente somos libres, somos humanos, somos únicos… Ya no soy el mismo, no puedo aburrirme, nadie puede. Creo que son las consecuencias más preocupantes de un momento histórico que cambió nuestra forma de ver el mundo silenciosamente.

Iñigo Infante Hernando. Pinto (Madrid)

Adelanto fallido

Me pregunto por qué muestra tanta felicidad Jorge Azcón si ha perdido dos escaños en las elecciones aragonesas. Su sonrisa permanente tras el triunfo electoral parece impostada. Adelantó las elecciones porque Vox no le aprobaba los Presupuestos y ahora está en peor situación, ya que depende más que antes del partido de Abascal. Para este viaje no hacían falta alforjas.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Alzar la voz por Cuba

¿Qué ha hecho Cuba? Que yo sepa, nadie acusa a la isla de promover bandas terroristas ni de exportar ningún tipo de sustancia estupefaciente. Sé perfectamente que no es una democracia, pero si hubiera que bloquear económicamente a todos los países que no son regidos bajo ese sistema nos quedaríamos con solo la mitad del mundo, o incluso menos. Sin embargo, el emperador Trump ha decidido bloquear su economía y vulnerar el bienestar de su población imponiendo cargas a los países y empresas que trabajen con Cuba. Entonces, la pregunta consecuente es por qué nadie alza la voz para decir que la decisión de Trump viola el derecho internacional y supone, además, una salvajada.

Txema Báez. Los Molinos (Madrid)

El duelo más invisible

El pasado fin de semana, me escribió un buen amigo. Fue un mensaje breve: “Mi perra falleció ayer, no sé cómo reiniciar. Esto duele, y mucho”. Me quedé perpleja. No sabía qué decirle. Pensé que cualquier palabra sería insuficiente para aliviar un dolor que, como sociedad, no hemos sabido reconocer ni nombrar, como si el amor hacia los seres vivos no existiera. No podemos omitir el vínculo que se construye con quienes nos acompañan sin condiciones. Perderlos no es un hecho menor, aunque socialmente se le reste importancia. Dejemos de invalidar ese dolor.

Caroline Fuentes Santiago. Ciudad de México