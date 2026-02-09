La trampa de no ser nunca suficiente

Las lectoras y los lectores escriben sobre la situación del mercado laboral, la ganadora del ‘rosco’ de ‘Pasapalabra’, las elecciones presidenciales en Portugal y las amistades contemporáneas

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Trabajo, estudios, conciliación, proyectos. Todo a la vez. Vivimos atrapados en una carrera de fondo sin meta clara, donde lo urgente siempre se impone a lo importante y parar se interpreta como fracasar.

Creí —con cierta ingenuidad— que al obtener mi primer título universitario llegaría la calma: estabilidad, seguridad, tranquilidad económica. No fue así. Hoy miro atrás y veo dos grados universitarios, un ciclo formativo, un máster y una oposición. Y aun así persiste la sensación de que todavía no es suficiente, como si siempre hubiera algo más que demostrar, otro requisito que cumplir.

Hemos normalizado una meritocracia que no mide vocación ni capacidad, sino resistencia al desgaste. De la salud mental que se pierde por el camino casi no se habla. Se repite que todo llega con esfuerzo. Lo que no se dice es que este sistema solo funciona para quienes pueden permitírselo. El problema no es que no hagamos suficiente. El problema es un modelo que exige formación infinita, promete estabilidad y devuelve precariedad.

Sara Irene Martínez Lorca. Paterna (Valencia)

Los verdaderos ‘influencers’

Meses atrás se puso de moda entre algunos streamers o influencers en redes sociales decir lo buena idea que era evadir impuestos en España. Hace unos días Rosa, la ganadora del rosco de Pasapalabra, declaró que le parecía justo que Hacienda le quitase esa parte de dinero para mantener todos los servicios públicos de nuestro país. Esto me hace pensar el por qué no damos más visibilidad a personas como ella y las convertimos en nuestros verdaderos influencers. Porque influir no debería consistir en enseñar a cómo evadir responsabilidades, sino en recordar que vivir en sociedad también implica contribuir en ella.

Lucía Gil Maestro. Palencia

Envidio a Portugal

En Portugal se abrió una brecha con la extrema derecha y la derecha tradicional ha apoyado al candidato socialista a la presidencia de la República para evitar la victoria del candidato ultraderechista y el extremismo político. Envidio a ese país que sabe distinguir entre derecha y fascismo, cosa que en España no es posible después de una Guerra Civil que rompió España en dos. Y es que la Guerra Civil no tiene fin. Triste país el nuestro.

César Moya Villasante. Madrid

Amistad

Hubo un tiempo en el que la amistad se medía en tiempo compartido: cafés que se alargaban, paseos que se repetían, risas que no cabían en un mensaje de voz. Hoy, parece que la vida nos corre delante: los planes se cancelan, los mensajes se leen y se archivan, y nadie tiene tiempo ni para quedar. La intimidad, esa que se construye entre confidencias y silencios compartidos, se desvanece. Nos conformamos con “¿cómo estás?” por pantalla, olvidando que la cercanía verdadera exige presencia, no solo disponibilidad digital. Extraño la paciencia de esperar un encuentro o la ternura de hablar sin prisa. La amistad no se mide en likes, sino en tiempo dado, en atención sostenida, en la voluntad de estar.

Verónica Aravena. Barcelona