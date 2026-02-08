Las lectoras y los lectores escriben sobre los jóvenes y los algoritmos, los problemas del mercado de trabajo para los migrantes, las acciones del ICE en EE UU y sobre David Uclés y el debate público

¿Es libertad de expresión exponer a nuestros hijos a algoritmos diseñados para retener su atención con contenidos violentos o falsos? Es un hecho: estos sistemas favorecen conductas adictivas. ¿Es libertad permitir comentarios de índole sexual en fotos de menores sin ningún control? Cuando se crean aplicaciones para lucrarse con estas prácticas, es previsible que sus dueños usen la “libertad de expresión” como escudo contra la regulación. Protegemos a los niños en parques y calles, controlamos su alimentación y estudios, pero les damos acceso ilimitado a redes que dañan su salud mental. Libertad sería un espacio donde el sistema no favorezca una publicación sobre otra por su potencial adictivo. Priorizar la difusión según el beneficio económico es manipulación. ¿Aceptamos que nuestros hijos sean el precio del beneficio de unos magnates? No defienden la libertad, sino su negocio. Solo cuando protejan a los menores, eliminen el algoritmo manipulador y moderen el abuso, habrá libertad de expresión y no una expresión manipulada.

Marcos Antonio Jurdao Burgos. Coín (Málaga)

Estoy harta

Soy venezolana, madre, doctora en ciencias sociales por una universidad española y trabajo en un hotel sirviendo desayunos como extra; un trabajo digno, sin duda, pero sin estabilidad. He mandado más de 300 currículos entre el año pasado y este, aun con tarjeta de residencia, y rara vez recibo respuesta. Pese a la regularización puesta en marcha por el Gobierno, me pregunto: ¿qué lugar ocupamos los migrantes en el mercado laboral? No es posible que no me hayan llamado ni siquiera para una entrevista. Tengo la sensación de que me desechan a priori y que al final solo nos quieren para hacer labores reproductivas y de cuidados. Estoy harta. Cualquiera diría: lárgate a tu país, pero ya saben.

Maristella Valdez Sarabia. Alicante

Hielo ‘made in USA’

Los paramilitares federales del ICE de Trump hacen honor a sus siglas, pues significan hielo. No se frenan ante nada ni ante nadie, ni dudan en sacar de su casa a un abuelo medio desnudo (pese a la nieve y unas temperaturas bajo cero), detener, asesinar a una mujer en su coche, a un hombre en una protesta o detener a un niño de cinco años, y muchas otras muchas tropelías. Tenemos que retroceder a la Segunda Guerra Mundial para ver comportamientos similares contra judíos, gitanos, homosexuales, etc. Esto está ocurriendo ahora en EE UU, un país levantado por migrantes de todo el mundo y paradigma de la democracia y la libertad.

Antonio Romero Martínez. Boadilla del Monte (Madrid)

Discrepar sin agredir

Son tan respetables las opiniones a favor como las contrarias a que el escritor David Uclés cancelara su participación en unas jornadas sobre la Guerra Civil. Lo verdaderamente grave en este y en otros casos es que tantos periodistas, tuiteros, tertulianos y cuñaos hayan perdido una gran oportunidad para discrepar de forma elegante. Iñaki Gabilondo, en una entrevista reciente, destacaba la importancia de mantener las formas. Dialogar o debatir desde la discrepancia, sin discutir, sin agredir, sin airear trapos sucios, parece hoy una tarea imposible. Estamos desentrenados.

Carmen Martínez González. Madrid