Uno de cada cinco adolescentes hace un consumo problemático de internet

Las chicas tienen más adicción que los chicos a la red. Ellos ven más porno, juegan más a videojuegos y apuestan más

Uno de cada cinco adolescentes de 14 a 18 años en España tiene un uso problemático de internet. Es una cifra prácticamente idéntica a la del año 2019, pero más baja que en 2021 y 2023, los últimos que había medido la encuesta Estudes, que hace bienalmente el Ministerio de Sanidad entre estudiantes de secundaria.

Este uso problemático, entendido como uno que interfiere de forma significativa en la vida cotidiana del adolescente ―con pérdida de control, malestar psicológico o deterioro funcional―, aunque no llegue a cumplir criterios clínicos de adicción, es significativamente mayor en chicas (23,4%) que en chicos (15,5%), según los datos presentados este lunes por el Plan Nacional contra las Drogas.

Para un 15,3% de los adolescentes, el uso de las redes sociales es problemático, ligeramente más en chicas que en chicos, y sin diferencias apreciables por edad.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, se ha referido al marco regulatorio de las redes sociales, que el Gobierno quiere limitar a mayores de 16 años. Padilla ha explicado que, a la hora de regular, se tiene en cuenta si internet genera problemas, pero no es lo único. “Todo lo que tiene que ver con los tecnooligarcas y la modulación del acceso de los jóvenes solamente conforma una de las partes que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas a este respecto”, ha dicho.

El de internet el único uso problemático recogido por la encuesta Estudes (entre más de 35.000 estudiantes) superior en ellas que en ellos. Los adolescentes varones practican con mucha más asiduidad los juegos de azar, tanto online como presenciales, se gastan más dinero, consumen mucho más porno y tienen más adicción a videojuegos.

Los juegos de azar por internet presentan una subida continua desde la pandemia: en 2021, un 9,4% de los adolescentes lo había practicado en el último año, una cifra que ha subido tres puntos y medio (hasta el 13%) en 2025. La prevalencia en varones es cuatro veces superior: un 20,7% frente al 5,3% de las chicas.

En general, las cifras que gastan son pequeñas: casi la mitad invirtieron menos de seis euros en el último año y una cuarta parte, entre 6 y 30. Pero un 10,1% de los chicos y un 5,3% de las chicas que jugaron gastaron más de 300 euros.

Este juego, ya sea online o presencial, es problemático para un 4,9% de los adolescentes, casi un punto más que en 2023. De nuevo, lo es mucho más en hombres (8,4%) que en mujeres (1,4%), entre las que la prevalencia baja con respecto a las últimas encuestas.

En esta última encuesta ha aumentado la posible adicción a videojuegos, que es de un 8,6% para los varones y de un 1,8% para ellas.

En cuanto a la pornografía, su uso disminuyó en 2025. Más de la mitad de los adolescentes la ha visto en los últimos 12 meses, y un 37% en los últimos 30 días. Su consumo problemático asciende a un 7,2% de los chicos y un 1% de las chicas. La cifra más alta está en los 16 y en los 17 años (un 8% y un 1%, respectivamente).