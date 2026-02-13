La vuelta al trabajo tras el permiso de maternidad: ¿cómo hacer la transición de un modo efectivo?

Una incorporación laboral gradual, respetar los tiempos y poder desahogarse son algunas estrategias para conseguir una conciliación real que tenga en cuenta tanto el bienestar del bebé como el de la madre

El fin del permiso de maternidad marca uno de los hitos más complejos en la vida de una mujer y su hijo. Tras varios meses conviviendo como si de un pack indivisible se tratara, donde los ritmos biológicos del bebé y la madre han funcionado como un solo engranaje, la reincorporación laboral impone una separación que, en la mayoría de los casos, llega antes de que ambos estén emocionalmente preparados. Este proceso no es solo un cambio de rutina, sino que se trata de una reconfiguración de la identidad que pone a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación de ambos. ¿Cómo hacer la transición de un modo efectivo para conseguir una conciliación real que tenga en cuenta el bienestar de madre e hijo?

El regreso al trabajo suele estar marcado por una profunda dualidad de sentimientos. Por un lado, surge el deseo legítimo de recuperar el espacio profesional, de volver a convivir en un entorno adulto donde la identidad no esté definida exclusivamente por el cuidado y la maternidad. Existe una necesidad personal, que en ocasiones no se verbaliza ni expresa, de retomar proyectos, conversaciones con otros adultos y la autonomía o independencia que el entorno laboral ofrece. Sin embargo, este impulso convive con un sentimiento constante de culpa y frustración por no estar junto al bebé de manera continua como hasta ese momento había sucedido.

La información que reciben los progenitores de manera continuada, a través de las redes sociales, libros y otras familias, les habla de la vulnerabilidad del bebé en sus primeros meses de vida. También de su dependencia del cuidador para satisfacer sus necesidades básicas diarias y de la importancia de saber descifrar los códigos de comunicación que tiene cada menor con su figura de apego principal, lo que ocasiona una carga aún mayor para la madre o el padre a la hora de separarse de su bebé. Saber qué significa cada llanto o gesto no es tan sencillo como ser experto o profesional de la infancia, sino que requiere de práctica y de una conexión establecida con tiempo, dedicación y mimo durante los primeros meses de vida.

Otro de los aspectos que preocupa a las madres es la alimentación del bebé. Cuando la lactancia exclusiva es la opción elegida, la vuelta al trabajo se vive como una amenaza directa a este vínculo. La preocupación no es solo nutricional, sino emocional. El pecho representa para el bebé mucho más que un alimento, y la transición hacia otros métodos de alimentación mientras la madre está ausente se convierte en un reto. En algunas ocasiones puede retrasarse la incorporación laboral haciendo que coincida con la introducción de la alimentación complementaria a partir de los seis meses, siendo más sencilla la separación.

A veces puede retrasarse la incorporación laboral, cuando comienza la alimentación complementaria, lo que hace más sencilla la vuelta. Viktor Cvetkovic (Getty Images)

Para poder transitar esta etapa de manera humanizada y teniendo en cuenta el bienestar emocional tanto de la madre como del menor, existen diversas estrategias enfocadas en las necesidades de ambos:

En definitiva, una mujer que se reincorpora al trabajo tras el permiso por maternidad está realizando un proceso personal y emocional de gran equilibrio y valor. El éxito de esta transición no puede medirse únicamente a través de los objetivos laborales cumplidos, sino que se debe tener en cuenta su esfuerzo por preservar el bienestar emocional del bebé y una correcta atención de sus necesidades básicas.