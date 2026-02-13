La delincuencia común se reduce un 7% en Barcelona

Barcelona cierra el año 2025 con una bajada de los delitos contra el patrimonio del 7%. Se trata de distintas modalidades de robos, que suponen el 85% de los delitos de la ciudad, y que acostumbran a generar una elevada sensación de inseguridad. Los hurtos -los casos en los que la víctima no se entera de la sustracción y que son el 60% del total- disminuyeron un 7,6% (de 94.473 a 87.321). El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha celebrado los datos: “Ya son dos años consecutivos de reducción de los delitos en Barcelona, y nos situamos en cifras de hace 10 años”. En total, la criminalidad se ha reducido un 6,1% (de 180.097 a 169.022).

“Es la prueba fehaciente de que las medidas que hemos desplegado están dando resultados”, ha añadido Collboni, y ha insistido en que Barcelona es una “ciudad más segura y con menos oportunidades de que el delito crezca”. “El trabajo para reducir la curva delincuencial empieza a ser una realidad”, se ha sumado la consejera del Interior, Núria Parlon, en la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad. “Ya podemos empezar a hablar de una tendencia de la actividad en los delitos que impactan más sobre la ciudadanía y su percepción de la ciudad”, ha incidido, y se ha felicitado por una mejora en la coordinación y en la mayor intensidad operativa. La seguridad es la segunda preocupación de los barceloneses, después de la vivienda, según el último barómetro municipal.

Sobre la multirreinciencia, la consejera ha asegurado que hay una “bajada sistemática por el efecto disuasión” de algunos de los planes específicos que han puesto en marcha, como el plan Kanpai (contra la multirreincidencia) o el daga (contra las armas blancas). Los cinco delincuentes que acumulaban 350 antecedentes, cinco han ingresado en prisión, según ha explicado la comisaria de Barcelona, Montse Estruch. En total, 470 personas han sido detenidas 4.001 veces y se les atribuyen 9.726 delitos, de los que el 63,1% son hurtos o robos con violencia. La consejera y el alcalde han celebrado también la reforma aprobada el jueves en el Congreso que permitirá endurecer las penas para los ladrones multirreincidentes.

Por contra, el año pasado creció el tráfico de drogas un 27% (de 1.897 a 2.405), algo que la consejera Parlon ha atribuido a una mayor actividad policial. También aumentaron los incidentes con armas blancas un 23% y las agresiones sexuales un 4,4% (de 1129 a 1179).